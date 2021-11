Para garantir que os alunos conseguissem acessar os conteúdos disponibilizados na rede, a Americanas doou tablets e smartphones para os educandos com dificuldade de acesso a esses recursos - Imagem Internet

Publicado 11/11/2021 19:06

Os clientes não precisam esperar até a Black Friday para ir às compras. Nesta quinta-feira, 11, acontece o "Dia dos Solteiros", popularmente comemorado na China e aos poucos ganha o varejo no Brasil, com promoções em diversas lojas.

No site e app da Americanas, por exemplo, há ofertas antecipadas de Black Friday em milhares de itens, além de cupons de desconto e produtos internacionais com preços especiais. Os clientes que pagarem com o super app Ame Digital ganham até 50% de cashback, ou seja, parte do dinheiro de volta.

O evento conta com descontos em departamentos como eletrônicos, eletroportáteis, telefonia, chocolates, biscoitos e utilidades domésticas. Durante todo o dia, os clientes ainda poderão aproveitar diversas ofertas relâmpagos preparadas especialmente para a data.



Algumas das ofertas em destaque do evento são o smartphone Samsung Galaxy A22 128gb (expansivo até 1tb), com câmera traseira quádrupla e processador Octa-Core 2GHz, por apenas R$1199,00 à vista, e o carregador portátil Power Bank – TMV, por R$89,99. Para dar uma renovada na casa, os clientes encontram a Panela de Pressão Elétrica 4L Inox Fun Kitchen, por R$299,99 e a Passadeira a Vapor Portátil Fun Clean, por R$89,99.



Os pets também não ficam de fora do evento: o Arranhador Para Gatos com Quatro Andares Bege e Marrom Cat Play Meemo , exclusividade Americanas, pode ser encontrado por R$189,99.



Já no segmento de beleza e cuidados pessoais, a paleta de sombras Mariana Saad 9 shades 30,6g sai por R$59,98 à vista.

As compras podem ser realizadas da loja mais próxima de sua residência pelo app, site ou WhatsApp (21 4042-0321) da Americanas. Para concluir a compra, basta conferir a disponibilidade do produto e do serviço de frete para o CEP informado. Para pedidos realizados até às 16h, os clientes podem receber seus produtos em até 3 horas por meio da entrega rápida da Americanas.

No AliExpress, há descontos que chegam a 70% em itens de marcas como Xiaomi e Realme, ações promocionais com transmissões ao vivo e ações de entretenimento, o que confere uma característica de diversão ao evento, vendedores brasileiros farão a primeira participação no evento e vendedores nacionais podem oferecer seus produtos para entrega com frete grátis.

"A realização do festival 11.11 no Brasil deve contribuir para a maior digitalização do varejo nacional e para melhorar a competitividade do e-commerce e a experiência de compra dos brasileiros, que se tornaram mais digitais e exigentes no último ano", afirma Yan Di, country-manager do AliExpress no Brasil.