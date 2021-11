Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e Jair Bolsonaro - Reprodução

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e Jair Bolsonaro Reprodução

Publicado 11/11/2021 20:46

Rio - O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, mostrou o mapa da inflação global para Jair Bolsonaro na tentativa de comprovar que a inflação atinge diversos países no mundo. A atitude aconteceu durante live realizada nesta quinta-feira (11). Entretanto, neste ranking, o Brasil aparece com o 2º pior índice, atrás apenas da Turquia.

Assista:

— Jornal O Dia (@jornalodia) November 11, 2021

Mais cedo, Bolsonaro comunicou, por meio de uma publicação nas redes sociais, que adiantaria a transmissão em uma hora por conta do jogo entre Flamengo e Bahia. “Excepcionalmente, em virtude do jogo Flamengo X Bahia (19h), nossa live de hoje será às 18h”, disse Bolsonaro em publicação no Twitter.

Governo mantém desoneração da folha

Na última quarta-feira (11), Bolsonaro anunciou a prorrogação, por mais dois anos, da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam. O benefício acabaria neste ano. "Reunido com a (ministra da Agricultura) Tereza Cristina, com o nosso prezado ministro (da Economia) Paulo Guedes e mais de uma dezena de homens e mulheres representantes do setor produtivo do Brasil, resolvemos prorrogar por mais dois anos a questão que tem a ver com a desoneração da folha", disse Bolsonaro.



A desoneração beneficia as empresas porque reduz os encargos trabalhistas que são pagos por elas. Hoje, essas empresas podem escolher: ou pagam 20% de contribuição previdenciária sobre os salários dos funcionários ou uma alíquota que vai de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto.



O Congresso analisa a prorrogação do benefício na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Ontem, o deputado Marcelo Freitas (PSL-MG) apresentou parecer favorável a projeto de lei para estender a desoneração da folha até 2026. Freitas disse ao Estadão que vai ajustar o texto para diminuir o prazo para dois anos, como sugeriu Bolsonaro. Caso o texto seja aprovado na CCJ da Câmara, a proposta pode ir direto para o Senado.