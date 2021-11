Enem - Divulgação

Publicado 16/11/2021 17:52

Rio - Cerca de 3,1 milhões de estudantes brasileiros prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano, nos dias 21 e 28 de novembro. E para incentivar os candidatos nesta reta final até a prova, a Faculdade Anhanguera e a rede de fast-food Burger King se unem em uma ação inédita que oferece cupons exclusivos entre 13% e 25% de desconto no cardápio. Entre as ofertas estão 25% de desconto em 2 Sanduíches (Whopper, Chicken Duplo, Stacker Duplo Bacon, Rodeio Duplo ou Cheddar Duplo) + 2 Free Refil + Balde Batata + 2 Casquinhas com 25% de desconto, e 17% de desconto no Combo (Whopper, Chicken Duplo, Stacker Duplo Bacon, Rodeio Duplo ou Cheddar Duplo), composto por batata+ free refil e a 1 Casquinha sai por R1,00.

Para garantir os cupons de descontos, os estudantes poderão se cadastrar na página da Anhanguera ; efetuar cadastro direto com um dos mais de seis mil promotores que estarão nos locais de prova; ou ainda, apresentar o caderno do ENEM em uma das lojas do Burger King participantes. Os descontos são exclusivos para os candidatos que irão prestar o Enem, e têm validade em 88 cidades de 21 estados participantes da ação, podendo ser utilizados entre os dias 21/11/2021 até 05/12/2021.

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), somente no Estado do Rio de Janeiro, mais de 217 mil estudantes estão inscritos para o Enem deste ano, sendo cerca de 213 mil nos locais de prova e 4,9 mil na versão digital.