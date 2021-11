Caixa paga sétima rodada do auxílio emergencial - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 17/11/2021 08:05

A partir desta quarta-feira, 17, beneficiários do auxílio emergencial 2021 nascidos em outubro podem sacar ou transferir para uma conta corrente os recursos da sétima parcela que foram creditados na Poupança Social Digital. O saque pode ser realizado nas agências da Caixa, na rede lotérica e nos correspondentes Caixa Aqui.



Confira o calendário completo:



Nascidos em janeiro - 1 de novembro



Nascidos em fevereiro - 3 de novembro



Nascidos em março - 4 de novembro



Nascidos em abril - 5 de novembro



Nascidos em maio - 9 de novembro



Nascidos em junho - 10 de novembro



Nascidos em julho - 11 de novembro



Nascidos em agosto - 12 de novembro



Nascidos em setembro - 16 de novembro



Nascidos em outubro - 17 de novembro



Nascidos em novembro - 18 de novembro



Nascidos em dezembro - 19 de outubro



Como realizar o saque em dinheiro



Para realizar o saque em dinheiro, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado para saque em dinheiro nas agências, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.



Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.



Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.



Neste ano, a rodada de pagamentos teve sete parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil: as famílias, em geral, receberam R$ 250; a família monoparental, chefiada por uma mulher, recebeu R$ 375; e pessoas que moram sozinhas receberam R$ 150.



