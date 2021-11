Buscas por Auxílio Brasil superaram Bolsa Família na semana do dia 24 ao dia 30 de outubro - Reprodução/Google Trends

Publicado 17/11/2021 09:18

Programa consolidado e reconhecido internacionalmente, o Bolsa Família foi enterrado pelo governo Jair Bolsonaro em outubro deste ano após 18 anos. No Google, os reflexos da busca surtiram efeito na última semana do mês, quando finalmente a procura por "Auxílio Brasil" ultrapassou o interesse pelo antecessor.

Na busca por "Auxílio Brasil" o termo mais relacionado é "400 reais", no entanto, o programa paga em média R$ 217,18, por enquanto. Para conseguir elevar o valor da parcela o governo espera contar com a aprovação da PEC dos Precatórios, atualmente parada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado.

Em proporção, o estado onde a busca por "Auxílio Brasil" registra a maior diferença é o Amazonas. Já a procura por "Bolsa Família" é mais relevante na Paraíba.

Projeto de longa data

O projeto de uma renda básica do governo Jair Bolsonaro surgiu ainda em junho do ano passado, mas teve tantos nomes que demorou a pegar no gosto da população. Enquanto se chamava "renda Brasil", era popularmente conhecido como "novo Bolsa Família".

O governo levou 14 meses para elaborar a Medida Provisória (MP) que cria o programa já com nome definitivo, e, em agosto de 2021, Bolsonaro foi pessoalmente entregar o texto ao Congresso, sem valor específico e sem descrição da fonte de recursos. Essas incertezas fizeram com que o texto sequer fosse pautado. Se não for votada em 21 dias, a MP perde a validade.



O benefício inicia os pagamentos nesta quarta-feira para famílias inscritas no Cadastro Único do governo federal com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1.

Indefinição sobre o cartão

O Ministério da Cidadania informou, via Lei de Acesso à Informação (LAI), que ainda não sabe se manterá o cartão do Bolsa Família para recebimento do substituto, o Auxílio Brasil. Uma das intenções de criar o novo programa social era desassociar das gestões petistas a política de transferência de renda.

A pasta informou que o intuito do novo programa é "aprimorar a política de transferência de renda do governo federal, integrando benefícios de assistência social, saúde, educação e emprego", mas quanto ao cartão e possível troca, diz "ainda não ter informações concretas sobre o tema".