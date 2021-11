Contribuintes do Rio poderão quitar cotas de IPTU vencidas em até 84 vezes - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 22/11/2021 14:40

Rio - Donos de casas e apartamentos que não possuem inscrição imobiliária individualizada no Cadastro de Contribuintes do IPTU do Rio de Janeiro têm até o dia 30 de novembro para apresentar a Declaração Anual de Dados Cadastrais (DeCAD). Com a inclusão deste grupo, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, passa a tornar mais simples a obtenção do IPTU individualizado.

"Esta é uma reivindicação antiga de quem mora em terrenos com vários lotes. Por isso a Prefeitura vem trabalhando nesse projeto, que simplifica todo o processo de individualização do IPTU e facilita a vida de quem quer ficar regular. É uma medida boa para o contribuinte e para o município, que fica com as informações dos imóveis atualizadas", diz o secretário Pedro Paulo.

O procedimento vale apenas para casas e apartamentos localizados nos bairros de Vargem Grande, Vargem Pequena, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade. Também só podem enviar a declaração titulares de apartamentos de prédios com até três pavimentos, incluindo térreo. Imóveis residenciais construídos em áreas públicas ou áreas de preservação ambiental não serão contemplados.

A declaração deste grupo de contribuintes vai permitir a individualização da inscrição imobiliária para moradores de loteamentos que até o momento não tinham essa possibilidade. A DeCAD é uma nova forma, mais simples e 100% online, de declarar a atualização de informações de imóveis e dos dados pessoais do contribuinte. Aberto em junho, o procedimento era válido apenas para moradores de imóveis residenciais já cadastrados. Nesta fase, moradores que fizerem a declaração também serão contemplados com o desconto de 5% no IPTU, mas o benefício só incidirá no imposto a ser cobrado em 2023.

Como fazer a declaração?

Para fazer a DeCAD, os contribuintes devem acessar o portal Carioca Digital (carioca.rio), se cadastrar ou entrar com seu cadastro, clicar na opção DeCAD e digitar o número da inscrição imobiliária fiscal do terreno onde o imóvel está construído. Será necessário, ainda, juntar a certidão de ônus reais do terreno. Além dessas informações, devem ser informados endereço, nome e CPF do contribuinte, área edificada e idade do imóvel.