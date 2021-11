As compras de natal já estão na mira de 38% dos consumidores que pretendem comprar na Black Friday - Luciano Belford/Agência O Dia

As compras de natal já estão na mira de 38% dos consumidores que pretendem comprar na Black Friday Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 22/11/2021





Atenção ao preço

Rio - O mês de novembro é marcado pela Black Friday, época em que lojistas e empresas prometem descontos e ofertas arrasadoras. Neste ano, cerca de 57% dos brasileiros devem aproveitar a data para fazer compras . Para alertar a população, o Procon Estadual do Rio de Janeiro preparou uma cartilha com dicas para consumidores aproveitarem bem o período neste período. Cuidados como ficar de olho no preço, na oferta, na garantia, na troca, na entrega e na segurança do site estão entre as principais dicas para evitar furadas.Antes de comprar, é recomendável que o consumidor pesquise os preços dos produtos em sites e lojas diferentes. A pesquisa será um parâmetro para saber se os produtos estão com preços realmente promocionais. Além disso, um mesmo produto pode ter preços muito diferentes se comprado em um estabelecimento e não no outro."É o momento de comprar aquele produto tão desejado, com um preço mais acessível. O consumidor não pode se afobar, ele precisa sempre prestar atenção no valor que está sendo comprado pelo produto, e ter cuidado redobrado nas compras feitas pela internet", afirmou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

Prazo de troca

Ao entrar no site, confira na barra do navegador se o endereço eletrônico usa o protocolo HTTPS e se é exibido um ícone em forma de cadeado fechado. Isso indica que o site é seguro e possui certificado digital.Sites com preços muito abaixo do mercado, precisam de atenção. O consumidor deve desconfiar desse tipo de e-commerce. Caso deseje comprar em um site desconhecido, antes de fechar o negócio, consulte a lista de sites não recomendados do Procon-RJ.A autarquia analisou diversos fatores para criar a lista: se a empresa entrega os produtos e serviços comprados, responde as reclamações do consumidor e as notificações enviadas pela autarquia. Se o estabelecimento possui cadastro ativo na Receita Federal e está apto a emitir nota fiscal, se o site disponibiliza informações de contato e dados da empresa e como se relaciona com os clientes que efetuam reclamações.A lista é atualizada constantemente e pode ser acessada através do link: https://bit.ly/lista-sites-nao-recomendados . Veja também o que os clientes estão falando nas redes sociais e consulte a reputação do fornecedor nos sites especializados como por exemplo o “Reclame Aqui” ou o “E-bit”.O Procon-RJ tem também um manual de prevenção à fraude virtual, com orientações para que os consumidores não sejam vítimas de golpes praticados online. O material sobre ser acessado pelo link: https://bit.ly/manual-contra-fraude-virtual

Algumas lojas físicas não permitem a troca de produtos comprados na Black Friday, o que é permitido, desde que a informação esteja clara para o consumidor. Segundo o Código, o fornecedor não tem obrigação de trocar o produto se este não apresenta vício ou defeito. Por isso é muito importante perguntar sobre a política de troca da loja e ter certeza do que está comprando.



Já nas compras realizadas pela internet ou fora do estabelecimento comercial, existe o direito de arrependimento. Portanto, o consumidor que efetuou a compra de algum produto ou contratou algum serviço fora do estabelecimento comercial, tem até 7 dias a contar da data compra ou do recebimento do produto/serviço, para se arrepender e solicitar o cancelamento da compra.



Entrega



O prazo e o valor do frete cobrado pelo fornecedor também merecem atenção. Às vezes o preço do produto está muito atrativo, mas quando somado ao valor do frete, a compra já não compensa. Para não ter surpresa, observe o prazo de entrega estipulado pelo fornecedor. Na hora de receber a compra, fique de olho na embalagem e se houver algum indício de violação, recuse o recebimento para não ter dor de cabeça.



Guarde o comprovante de compra