Publicado 29/11/2021 16:19

De acordo com o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian, as vendas do varejo físico brasileiro marcaram queda de 1,8% durante o fim de semana de Black Friday em comparação com 2020. Dessa forma, o índice sazonal registrou sua primeira baixa em toda a série histórica, que foi iniciada em 2017. No ano passado, a movimentação do comércio nesse período teve crescimento expressivo de 6,1%.

Confira no gráfico abaixo os dados na íntegra.

Gráfico Serasa sobre Black Friday Divulgação

Frente a outras datas que também são significativas para as vendas do comércio como, Dia das Crianças (2,3%), Dia dos Pais (6,2%), Dia dos Namorados (13,7%) e Dia das Mães (6,0%), o final de semana de Black Friday teve o pior desempenho, sendo o único a amargar retração. De acordo com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, embora os empreendedores estivessem otimistas, alguns desafios ainda atrasam o faturamento do comércio no país.

“O alto nível de desemprego e o encarecimento da taxa Selic e de uma grande variedade de produtos, fruto da inflação, continuam abalando a disposição de compra das pessoas, que precisam se precaver e investir somente em itens que são fundamentais, reduzindo a compra de supérfluos. Além disso, precisamos levar em consideração o novo modelo de consumo que acontece, principalmente, na internet. Outro fator que reduz ainda mais as vendas presenciais do varejo no país”.

Durante a semana em que os consumidores puderam aproveitar os descontos de Black Friday, 22 a 28 de novembro, feita a relação anual com igual recorte de tempo (23 a 29/11 de 2020), o cenário também foi de baixa, essa de 3,7%. Veja as informações sobre a série histórica no gráfico a seguir:

Gráfico Serasa sobre Black Friday Divulgação