Apenas 8% dos entrevistados devem comprar bacalhau para o jantar de NatalMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 13/12/2021 17:13 | Atualizado 13/12/2021 17:30

Rio - Com o aumento dos preços dos alimentos e a queda de renda familiar, os cariocas terão uma ceia de Natal ainda mais modesta do que a do ano passado. É o que mostra a pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do SindilojasRio. Segundo o levantamento, 76% dos consumidores afirmaram que terão uma ceia bem menos farta, enquanto 20% acreditam que será igual e 4% consideram que será mais farta. Eles apontaram o aumento dos alimentos, o desemprego e a queda da renda familiar como os fatores determinantes para uma mesa menos sortida.

Mesmo diante desse cenário, 76% dos entrevistados pretendem gastar até R$ 250 com o jantar de festa. Outros 20% devem gastar entre R$ 300 e R$ 400, e 4% acima de R$ 450. Cerca de 70% pretendem pagar suas despesas com cartão de crédito parcelado; 24% com cartão alimentação; 5% à vista e 1% com cheque pré-datado.



Ainda de acordo com a pesquisa, os produtos que deverão compor a mesa são peru/chester (40%), lombo/pernil (30%), bacalhau (8%), frutas (10%), vinho/cerveja/refrigerante (10%) e outros (2%). Entre a ceia de Natal e presentes, 80% dos consumidores ouvidos pretendem comprometer até 15% da sua renda; 15,5% entre 16% e 25% e 4,5% acima de 35%.

Entre os 350 entrevistados 16% têm renda familiar de um salário mínimo e meio; 55% de dois a três salários mínimos; 15% recebem entre quatro e cinco salários mínimos; 8% de seis a sete salário mínimos, 4% de oito a dez salários mínimos e 2% acima de dez salários mínimos.