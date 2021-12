O presidente da República Jair Bolsonaro participa da cerimônia de lançamento Operação Rodovida 2021/2022 nas rodovias federais do país, no Palácio do Planalto - Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente da República Jair Bolsonaro participa da cerimônia de lançamento Operação Rodovida 2021/2022 nas rodovias federais do país, no Palácio do PlanaltoAntonio Cruz/Agência Brasil

Publicado 14/12/2021 15:04 | Atualizado 14/12/2021 15:10

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro disse que vai tratar com a equipe econômica, ainda na tarde desta terça-feira (14), sobre o reajuste salarial para agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF) e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Segundo o presidente, o aumento da remuneração deve acontecer até o ano que vem. A declaração foi dada durante o lançamento do programa Rodovida 2022, no Palácio do Planalto.



"Temos reunião hoje à tarde com a equipe econômica para discutir uma coisa que interessa a todos vocês", declarou o presidente durante seu discurso. "Algumas injustiças acontecem em nossas vidas, reconheço. Não quero me eximir de responsabilidade e temos que buscar corrigi-las. Se Deus quiser, teremos reunião profícua hoje à tarde para atender a todos vocês", acrescentou, em mais um sinal de que o governo deve elevar a remuneração dos policiais, uma base de apoio importante para o chefe do Executivo na busca pela reeleição em 2022.

Bolsonaro ainda convidou publicamente três autoridades para participar da reunião: o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Paulo Maiurino; o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques; e a presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Tania Prado. Entretanto, o compromisso não consta da agenda oficial do chefe do Executivo e vem em meio à pressão por reajuste no salário da categoria.

Na segunda (14), sem dar detalhes, por meio das redes sociais, o ministro da Justiça, Anderson Torres, já havia adiantado que entregou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, uma proposta para “reestruturação das carreiras” policiais. Segundo ele, a medida busca “ainda mais valorização das forças de segurança”.



*Com informações do Estadão Conteúdo e da Agência Brasil