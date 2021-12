Janguiê Diniz, presidente da Ser Educacional - Divulgação

14/12/2021

Rio - Cuidados com a autoimagem e bem-estar são cada vez mais frequentes e presentes na vida das pessoas. Sentir-se bem é uma busca constante, embora muitas vezes venha atrelada a uma necessidade de autoafirmação e aceitação social. Foi pensando em atuar nesse espaço e promover uma maior consciência do cuidado real com o próprio corpo, sem cobranças ou carências, que os empreendedores Janguiê Diniz e Márcio Giacobelli criaram a Minha Raiz, empresa de produtos de beleza e bem-estar que chega ao mercado com proposta de reconectar o ser humano com suas origens. O novo empreendimento da dupla será apresentado nesta segunda-feira (13), durante uma transmissão ao vivo no Instagram. O modelo de negócio é baseado no conceito de omnichannel e no marketing de relacionamento.

A Minha Raiz, alinhada com as tendências mais modernas do mercado, se posiciona como uma marca de produtos naturais que promove saúde e bem-estar para todos os que querem se sentir saudáveis apenas com o que é verdadeiramente necessário para seus corpos e suas mentes. "Em tempos que a aprovação social faz o indivíduo tornar-se cada vez mais descaracterizado das suas origens, nós buscamos trazer de volta à vida das pessoas aquilo que o mundo de hoje está fazendo elas perderem: suas raízes. As pessoas, hoje em dia, estão muito mais preocupadas em agradar, em se inserir e ser aceitas em grupos sociais, em busca de aprovação e afirmação. Quando param por cinco minutos, não são capazes de refletir sobre quem elas realmente são, ou por que estão aqui", reflete Janguiê Diniz, sócio fundador da Minha Raiz e também fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo.

A empresa desenvolve produtos funcionais de alta qualidade, com origem natural, que atuam em categorias como beleza, energia, concentração, essências, relacionamento, sono, emagrecimento, entre outros. “Nós existimos porque acreditamos que viver bem consigo mesmo e de maneira equilibrada, com saúde, abundância e longevidade precisa ser simples. Nossos produtos são a perfeita conexão entre o que as pessoas realmente precisam e o que há de mais legítimo e eficaz na natureza”, explica Márcio Giacobelli, especialista em networking e vendas diretas, sócio fundador da Minha Raiz e também sócio fundador do Instituto Êxito de Empreendedorismo.

Modelo de negócio

A Minha Raiz atuará no modelo de vendas omnichannel, com atendimento e possibilidade de compras por diversos canais – site, venda direta, consultores etc. "Acreditamos que oferecer ao consumidor diversos pontos de contato com a marca torna nossos produtos mais acessíveis e atraentes. Por isso, investimos no modelo de omnichannel, visando fazer com que nosso público-alvo nos encontre onde e quando precisar", pontua Diniz. “A informação e capacidade de apresentação são fundamentais. Por isso, ofereceremos orientação e treinamento para toda nossa rede de consultores e embaixadores, bem como para profissionais técnicos parceiros, como esteticistas, cabeleireiros, manicures e terapeutas”, complementa Giacobelli. O público profissional terá acesso não apenas ao mix de produtos da marca para uso em suas funções, mas também a cursos e treinamentos para que possam exercer suas profissões de forma segura e rentável.

Para os consultores, haverá um programa de fidelidade com oferta de benefícios para os mais ativos e assíduos. Eles poderão ter cashback progressivo para aqueles que se mantiverem ativos por meses consecutivos, além de participar de sorteios de prêmios e receber bônus por indicação. Serão realizados, também, eventos para conexão e networking para toda a comunidade Minha Raiz. "Queremos, com essa iniciativa, criar uma comunidade inteira de pessoas engajadas e motivadas a levarem bem-estar e saúde a outras pessoas, em um ciclo virtuoso que promoverá melhoria de qualidade de vida a todos", acrescenta Janguiê Diniz.

Toda a linha de produtos da Minha Raiz foi apresentada pelos sócios em uma live que se realizou nesta segunda-feira (13), Interessados em receber mais informações sobre o empreendimento e como ingressar como consultor podem se cadastrar no site minharaiz.ograndenegociode2022.com.br.

