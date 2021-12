CONTEÚDO DE RESPONSABILIDADE DO ANUNCIANTE

Rio - Nos últimos anos, o mercado financeiro começou a atrair olhares dos indivíduos, que enxergaram ali uma oportunidade de engordar a conta bancária. Entretanto, para dar conta de administrar todas as operações, é necessário que um profissional esteja à frente, para instruir, ajudar, e apresentar as melhores alternativas. De acordo com informações da CNN Brasil Business, atualmente há 3,2 milhões de brasileiros (pessoas físicas) atuando na bolsa e, juntos, totalizam um patrimônio equivalente a 545 bilhões de reais em investimentos.



Partindo de tal ponto, há quem já esteja dentro desse ramo há bastante tempo, acompanhando de perto a evolução de cada processo. Daniel Kussler, formado em Economia pela Universidade de Passo Fundo, com Master of Business Administration em Gerenciamento de Projetos, pela mesma Universidade, atua no universo financeiro há 10 anos, onde em 2015 focou sua carreira em investimentos no mercado internacional, publicando a monografia 'Análise de viabilidade de investimento a empresas que compõem o Índice Dow Jones segundo estratégia de Phil Town'.

Além disso, Daniel Kussler preza pela diversificação em ações, e cresceu com o espírito empreendedor dentro de si. Desde os anos 90 é pecuarista, continuando o legado de sua família em criação de gado para produção leiteira, com um plantel atual de mais de 450 animais da raça holandesa. Entretanto, ao longo de sua trajetória já percorreu por diferentes campos, explorando suas maiores habilidades e desenvolvendo tantas outras, que o ajudaram a se tornar o profissional que é hoje. O mercado está aberto para quem deseja crescer e se aperfeiçoar, e Daniel Kussler, com sua experiência e competência, sem dúvidas desponta como um dos nomes mais promissores do meio.