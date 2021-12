Segunda parcela do décimo terceiro deve ser paga até o dia 20 - Divulgação

Publicado 17/12/2021 15:18 | Atualizado 17/12/2021 15:52

Rio - A segunda parcela do 13º salário deve ser paga pelos empregadores até a próxima segunda-feira (20). Têm direito a receber o valor os trabalhadores com contrato de trabalho pelo regime CLT e tempo de serviço igual ou superior a 15 dias. A nova parte do abono natalino equivale a metade do salário que o trabalhador ganha. Entretanto, desta vez, há a incidência de descontos, como imposto de renda e INSS.

Já o prazo para o pagamento da primeira parcela se esgotou em 30 de novembro. O empregador é quem escolher se vai pagar o 13º de uma única vez ou em duas parcelas. O prazo para pagamento único também deveria ter sido feito até o dia 30 do mês passado.

Com esse ganho a mais, é comum que muitas pessoas tenham dúvidas sobre como usar esse dinheiro. Para a educadora financeira Aline Soaper, idealizadora do Instituto Soaper, o uso do 13º salário deve ser planejado, assim como todo orçamento de uma família. "O maior erro ao usar o 13º salário está na falta de planejamento. As pessoas tendem a receber e usar toda a quantia de uma só vez. Por isso, o planejamento financeiro é fundamental para usar esse valor de forma consciente. Vale lembrar que se existe uma dívida, é preciso usar parte do 13º para pagar de forma parcial ou integral essa conta", aconselha Soaper.

A especialista em finanças também pede atenção redobrada para os gastos extras, comuns em janeiro. "Quem não possui dívidas pode separar uma parte do 13º para o consumo em geral, como festas de fim de ano e presentes, por exemplo. Mas é importante guardar uma parte do dinheiro para aqueles gastos maiores de início de ano, como IPVA, IPTU e mensalidades escolares, que são sempre gastos extras e que devem ser considerados", relembra.

Já o CEO e especialista em negociações da QueroQuitar, fintech de negociação de dívidas online, Marc Lahoud, recomenda que se o trabalhador não possui dívida e opte por comprar, que faça isso com responsabilidade. "Depois de tempos difíceis e distanciamento social, é normal querer rever os amigos e familiares e não querer chegar 'de mãos vazias'. Entretanto, compre presentes com valores que caibam no bolso, procure e compare valores de produtos mais em conta ou encontre formas criativas e artesanais de presentear, isso pode baratear os custos. Uma ideia é apostar nas brincadeiras em família, como os tradicionais amigo secreto ou bingo, onde cada acerto dá direito a presentes surpresas de até R$20 levado pelos convidados. É diversão garantida”, diz.

Outro dica recomendada por Lahoud é iniciar uma reserva de emergência. "Os últimos meses nos provaram como é importante ter dinheiro reservado para emergências. Entendemos que nem sempre é possível reservar um valor mensalmente. Mas, se depois de pagar as dívidas, sobrar uma quantia do 13º, porque não iniciar uma? Com todas as dívidas quitadas, é a oportunidade perfeita para começar a guardar um dinheiro todo mês”.



Já o professor de finanças do ISAE Escola de Negócios, Pedro Salanek, alerta para dois novos fatores que devem ser levados em consideração quando se recebe o 13°. "O cidadão precisa se preocupar com a alta da inflação e a alta da taxa de juros, então tudo o que ele puder conter e preservar de suas finanças é importante. A pandemia gerou uma completa alteração em todo o processo de geração de renda. E se isso afeta no salário, vai afetar também no 13º, com redução proporcional. Esse dinheiro chega para dar um fôlego no dia a dia e permitir que as famílias comecem 2022 sem dívidas", diz.