Sindifisco informou que 346 profissionais da Receita Federal já entregaram seus cargos comissionadosMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 23/12/2021 11:44 | Atualizado 23/12/2021 11:50

Brasília - O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) informou que vai realizar, ao longo desta quinta-feira, 23, assembleias telepresenciais com a categoria em todo o país acerca das ações a serem tomadas após a aprovação do Orçamento de 2022 pelo Congresso, na última terça-feira, 21 , que prevê cortes na verba destinada ao órgão fiscal e reajuste salarial apenas a policiais federais. Segundo o sindicato, até o momento, 346 profissionais já entregaram seus cargos comissionados.

O Sindifisco afirmou que a pauta prevista é para decidir sobre a paralisação da categoria e para referendar a debandada que está ocorrendo desde quarta-feira, 22. "A entrega de cargos envolve o compromisso de que ninguém irá ocupar o cargo que o outro entregou. A assembleia também definirá se a categoria partirá para a operação padrão na Aduana, se adotará o desligamento dos projetos nacionais e regionais, e o não preenchimento de relatórios gerenciais", informou a entidade em nota.

Nesta quarta-feira, o sindicato da categoria disse que houve baixa de todos os delegados em dez regiões fiscais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

A entrega de cargos de chefia em comissão não significa que eles estejam pedindo demissão - continuam exercendo suas funções como servidores concursados. Mas, sem gente na chefia, o órgão fica sem comando e as atividades, comprometidas. De acordo com dados do Painel Estatístico de Pessoal, um salário de auditor fiscal na Receita pode chegar a R$ 30.303,62.

*Com informações do Estadão Conteúdo