Ceia de NatalReprodução de Internet

Publicado 23/12/2021 12:10

Rio - Com as festas de final de ano chegando, aumenta ainda mais a procura pelos ingredientes para preparar as receitas tradicionais das ceias de Natal e Ano Novo. O Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, recomenda que, ao comprar alimentos, o consumidor tenha o cuidado de verificar a qualidade dos produtos e a forma como estão expostos.

Basicamente, uma mesa preparada para a ceia é formada pelos pratos Peru, Chester, Tender, Bacalhau, acompanhamentos, saladas e frutas diversas. Existem muitos pratos em que são acrescentadas passas, nozes, avelãs, amêndoas e castanhas.

“O Procon Carioca realiza fiscalização nesse período de festas com foco nesses produtos mais procurados pelos consumidores, como forma de garantir o acesso a produtos de qualidade e assegurar que todo alimento deve ser manipulado de forma adequada, higiênica e segura para evitar contaminação e prejudicar a saúde das pessoas”, informa Renata Ruback, coordenadora jurídica do órgão de defesa do consumidor.

Muitas doenças são transmitidas pelo consumo de alimentos contaminados e os sintomas mais comuns são vômitos, diarreias, dores abdominais, dor de cabeça, febre, alteração da visão, olhos inchados, entre outros. Por isso é importante ficar atento para não estragar as comemorações tendo que ir para o hospital.

Os consumidores também podem evitar problemas com os seguintes procedimentos:

- Planeje antes o cardápio que deseja preparar e quanto deseja gastar. Fazer uma lista com todos os ingredientes antes de comprar impede a compra por impulso e mantém o custo dentro do orçamento.

- Comprar os ingredientes em estabelecimentos limpos, organizados e confiáveis, contendo data de fabricação, validade e temperatura adequada indicada pelo fabricante.

- Nunca comprar produtos com embalagens violadas, amassadas, estufadas, enferrujadas, trincadas, com furos, vazamentos, rasgadas, abertas ou com outro tipo de defeito. O estado de conservação, a coloração, odor, aparência, textura, também devem ser observados.

- Para verificar se estão frescos, produtos como frutas, legumes e verduras, deve-se observar se possuem manchas, se estão amolecidos ou se as folhas estão murchas. Caso estejam danificados por corte ou amassados não devem ser consumidos.

- Fique atento aos balcões de produtos congelados ou refrigerados que não devem apresentar poças de água, embalagens transpiradas ou com placas de gelo sobre a superfície.

- Os alimentos congelados não podem conter formação irregular do gelo, isso demonstra que houve recongelamento, demonstrando que o produto não se manteve na temperatura adequada indicada pelo fornecedor, durante todo o período.

- Produtos congelados não podem estar amolecidos, por exemplo. Ao chegar em casa, armazene imediatamente os produtos congelados e refrigerados para depois guardar os perecíveis.

- No caso do peixe fresco, as escamas devem estar presas, os olhos devem ser transparentes e brilhantes, a textura deve ser firme e a aparência sem manchas. Peixes que possuam odor azedo não devem ser consumidos, já os peixes congelados devem estar em embalagens fechadas e bem lacradas.

- Em relação ao bacalhau, não pode conter manchas e mau cheiro, o que indica que está impróprio para consumo e a carne deve estar firme. O consumidor também deve ficar atento para não ser enganado por uma publicidade enganosa, quando está sendo entregue outro tipo de peixe salgado como se bacalhau fosse. A empresa é obrigada a informar de forma clara qual é o produto que está ofertando.

- As carnes também devem estar com uma boa aparência e a cor vermelha. Caso apresente coloração esverdeada ou mau cheiro já é um indicador de que não deve ser comprada.

- As carnes das aves devem apresentar cor esbranquiçada, podendo o peito possuir uma coloração rosada. O escurecimento da carne, cheiro azedo ou textura pegajosa/viscosa indicam má qualidade no produto.

- Os ovos são alimentos frágeis e de fácil alteração. O consumidor deve checar se não estão sujos ou trincados. O principal cuidado é verificar a data de validade.

- Os laticínios, embutidos, frios e conservas, expostos ou vendidos fracionados devem conter data do fatiamento e prazo de validade para consumo, caso apresentem mau cheiro ou coloração diferente não devem ser comprados. De preferência para produtos cujo fracionamento ocorra na presença do consumidor.

- Importante também observar as condições de higiene do local onde for realizar a compra e dos funcionários, principalmente nas áreas em que os produtos são fracionados, o que aumenta os riscos de contaminação.

- Na hora de pagar, observe atentamente os valores registrados no caixa, pois se houver diferença entre o valor anunciado nos panfletos ou nas gôndolas, prevalece o menor.

- Descontos e promoções devem estar discriminados na nota indicando o valor que será pago em cada produto. Informação de desconto no final da nota que não permita que o consumidor verifique o valor que foi cobrado em cada item está em desacordo com a norma.

- Exija e guarde a nota fiscal, pois ela é o documento que comprova a relação de consumo e garante que os direitos do consumidor sejam cumpridos.