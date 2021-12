Natal deve movimentar R$ 4,6 bilhões na economia do estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 23/12/2021 17:51 | Atualizado 23/12/2021 19:21

Rio - O final do ano já chegou, e com ele vem as confraternizações, festas e também algumas alterações nos horários de funcionamento de estabelecimentos e serviços no Rio de Janeiro. As agências bancárias e os postos dos Correios, por exemplo, não funcionam em feriados oficiais. Já os supermercados e os shoppings terão horários especiais.

Supermercados

O Mercado Extra, nos dias 24 e 31, terá todas as lojas funcionando entre 7h e 19h, porém no dia 25 todas as unidades estarão fechadas. No dia 1°, a rede de supermercados terá lojas abertas, com funcionamento especial, das 7h às 18h em Araruama, São Pedro Da Aldeia, Cabo Frio, Rio das Ostras e Búzios. O restante não abre.

Já o Extra Hiper terá todas as lojas funcionando nos dias 24 e 31, entre 7h e 18h, enquanto nos dias 25 e 1° as lojas não abrem, exceto a unidade de Cabo Frio, que irá funcionar das 8h às 18h no primeiro dia do ano. O mercado Pão de Açúcar também irá funcionar, nos dias 24 e 31, entre 7h e 18h, porém nenhuma de suas unidades irão funcionar nos dias 25 e 1°. Já o Assaí Atacadista funcionará, nos dias 24 e 31, de 7h às 17h, e nos dias 25 e 1° as lojas estarão fechadas.

Todas as lojas da Rede Supermarket estarão abertas nesta sexta-feira, 24. O horário de funcionamento da rede varia de acordo com cada unidade, já no dia 25, todas as lojas estarão fechadas. A Rede Guanabara, no dia 24, irá funcionar entre 7h30 e 18h. Já no dia 25, as lojas não irão abrir.



As unidades do Prezunic terão horários especiais, no dia 24, a loja do ParkJacarepaguá vai funcionar das 8h às 18h, e as demais, das 7h às 18h, enquanto no dia 25, todas as lojas ficarão fechadas. Já no dia 31, a unidade ParkJacarepaguá fica aberta das 8h às 16h, enquanto todas as outras funcionam das 7h às 18h. No dia 1°, todas as unidades estarão fechadas.

Na véspera de Natal, 24, e de Ano Novo, 31, todas as lojas do Mundial funcionarão das 07h30 às 18h. Mas os estabelecimentos estarão fechados nos dias 25 deste mês e 1º de janeiro. Já no SuperPrix, as lojas estarão abertas de 7h às 19h nesta sexta-feira e fechadas neste sábado.

Shoppings

No Shopping Tijuca, o funcionamento nesta sexta, 24, será das 9h às 18h, enquanto no dia 31, as lojas irão funcionar das 11h as 22h. Já no dia 25 e no dia 31 as lojas e quiosques estarão fechadas. A abertura para alimentação e lazer é facultativa das 11h às 22h. No NorteShopping, no dia 24, as lojas irão funcionar entre 9h e 18h; alimentação, lazer e Taste Lab, das 11h às 18h; e Pátio abre das 10h às 18h. No dia 25, todas as lojas estarão fechadas. No dia 31 de dezembro, as lojas e quiosques funcionam das 10h às 16h e Taste Lab das 11h às 16h. Já no sábado, dia 1º de janeiro, as lojas e quiosques estarão fechadas.

No Plaza Shopping Niterói, nos dias 24 e 31, as lojas, quiosques e a praça de alimentação e lazer funcionam de 10h às 16h. Já nos dias 25 e 1° todas as lojas estarão fechadas. A abertura da praça de alimentação é facultativa de 12h às 21h. Já no Topshopping Nova Iguaçu (centro de Nova Iguaçu), no dia 24, as lojas estarão abertas das 9h às 18h, menos o cinema que estará fechado. Nos dias 25 e 31 as lojas estarão fechadas.

O Passeio Shopping e o Shopping Grande Rio irão funcionar de 9h às 18h no dia 24, enquanto no dia 25 ambos estarão fechados. Já no dia 31, o Passeio Shopping abrirá ao público de 9h às 16h, e o Shopping Grande Rio estará aberto de 10h às 16h. No dia 1° nenhum dos dois centros comerciais irá funcionar.



No dia 24, as lojas do Via Parque Shopping vão operar somente entre 10h e 18h, seguindo a mesma programação para o dia 31, enquanto no dia 25 e 1° as lojas e quiosques não irão funcionar. Já no Recreio Shopping, no dia 24, as lojas atuarão entre 9h e 18h. No dia 25 as lojas e quiosques ficarão fechadas. No dia 31, o funcionamento será das 10h às 16h, e no dia 1° o shopping estará fechado.

No Uptown, o funcionamento nesta sexta, 24, será das 9h às 18h, enquanto no dia 31, as lojas funcionarão das 9h às 16h. Já no dia 25 e no dia 31, as lojas e quiosques estarão fechadas. A abertura para alimentação e lazer é facultativa das 11h às 22h. Já o Shopping Boulevard, no dia 24, irá funcionar entre 9h e 18h. No dia 25, todas as lojas estarão fechados. No dia 31 de dezembro, as lojas e quiosques funcionam das 10h às 16h. Já no dia 1º de janeiro, sábado, as lojas e quiosques estarão fechadas.

No dia 24, as lojas do Shopping Nova América irão funcionar somente entre 9h e 18h, já no dia 31, as lojas funcionarão entre 10h e 16h, enquanto no dia 25 e 1° as lojas e quiosques não irão funcionar. Já no Botafogo Praia Shopping, no dia 24, as lojas estarão funcionando entre 9h e 18h, enquanto no dia 25 as lojas e quiosques ficarão fechadas. No dia 31, o funcionamento será das 10h às 16h, e no dia 1° o shopping estará fechado.



No Madureira Shopping e no Shopping Nova Iguaçu, a programação será a mesma. No dia 24, as lojas estarão abertas entre 9h e 18h, e no dia 31, funcionarão de 10h às 16h. No dia 25 e no dia 1°, as lojas e quiosques estarão fechadas.



Nos dias 25 e 1º, no Bangu Shopping e no Carioca Shopping, as lojas permanecerão fechadas e as operações de alimentação e lazer terão funcionamento opcional. No Caxias Shopping, as lojas estarão fechadas e as operações de alimentação e lazer abrirão das 11h às 22h. Já no Pátio Alcântara, nos dias 25 e 1º, todas as operações permanecerão fechadas. No São Gonçalo Shopping, nos dias 25 e 1º, lojas e quiosques estarão fechados e a Praça de Alimentação abrirá de forma opcional, das 12h às 21h.

No dia 24, o Bangu Shopping, o Carioca Shopping, o Caxias Shopping e Pátio Alcântara irão funcionar entre 9h e 16h e no dia 31, das 10h às 16h. No São Gonçalo Shopping, no dia 24, todas as operações estarão funcionando das 10h às 18h, enquanto no dia 31 as lojas e quiosques irão estar abertas somente entre 10h e 16h.

Já nos dias 25 e 1º, no Bangu Shopping e no Carioca Shopping, as lojas permanecerão fechadas e as operações de alimentação e lazer terão funcionamento opcional. No Caxias Shopping, as lojas estarão fechadas e as operações de alimentação e lazer abrirão das 11h às 22h. Já no Pátio Alcântara, nos dias 25 e 1º, todas as operações permanecerão fechadas. No São Gonçalo Shopping, nos dias 25 e 1º, as lojas e os quiosques estarão fechados e a praça de alimentação abrirá de forma opcional, das 12h às 21h.



No dia 24, véspera de natal, o Shopping Metropolitano Barra vai funcionar das 10h às 18h. E na véspera de Réveillon, 31, as lojas vão operar das 10h às 16h. Nos dias 25 e 1° as lojas permanecem fechadas. As operações de lazer e da praça de alimentação funcionarão das 13h às 22h, opcionalmente.



No Fashion Mall, às vésperas de Natal, 24, e de Ano Novo, 31, lojas e quiosques funcionarão das 10h às 18h e das 10h às 16h, respectivamente, e os restaurantes operam das 12h às 18h. Já nos dias 25 e 1° as lojas não irão abrir. Já no West Shopping e no Shopping Guadalupe, nas vésperas de Natal, 24, e Ano Novo, 31, as operações funcionarão das 09h às 18h e das 10h às 16h, respectivamente. Já nos dias 25 e 1º as lojas e quiosques estarão fechados, e as operações de Alimentação e Lazer com abertura facultativa (a partir das 12h).



No BarraShopping e NewYorkCityCenter, as lojas estarão abertas das 10h às 18h nesta sexta-feira, já alimentação e drogarias, das 10h às 18h. O lazer ocorre conforme a programação. No dia 24, as lojas e os restaurantes do VillageMall funcionarão das 10h às 18h. Já o cinema e o teatro, de acordo com a programação. Ambas as lojas estarão fechadas no dia 25. A parte de alimentação e drogarias do BarraShopping e NewYorkCityCenter, funcionará de forma facultativa, das 12h às 23h. Os restaurantes do VillageMall também vão operar de modo facultativo, das 12h às 22h.

Correios



Nesta sexta-feira, 24, as agências dos Correios funcionam normalmente. Já nos dias 25, 31 e 1º, elas estarão fechadas.



Bancos



A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) já divulgou o esquema de funcionamento das agências bancárias do país neste fim de ano. No dia 24, o atendimento ao público dos estados com horário igual ao de Brasília será de 9h às 11h. Em estados com diferença de 1 hora ou de 2 horas, com relação ao horário de Brasília, as agências funcionarão entre 8h e 10h.



A população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras. Os carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

*Estagiário sob supervisão de Letícia Moura