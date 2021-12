IPTU de 2020 terá reajuste de 10,42% na cidade do Rio de Janeiro - Divulgação/Prefeitura do Rio

Rio - O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022 sofrerá reajuste de 10,42% na cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, o percentual de correção aplicado será o da inflação acumulada para 2021, medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial (IPCA-E).

O pagamento em cota única concederá desconto de 7% no tributo, com vencimento no dia 7 de fevereiro. Mas o contribuinte carioca também poderá optar pelo parcelamento em até dez vezes (confira o calendário de pagamentos no fim da matéria), sem ter direito à redução no valor do imposto.

A guia de pagamentos começará a ser enviada pelos Correios a partir do dia 10 de janeiro. A secretaria explica que o contribuinte que não tiver recebido a cobrança até o dia 23 do mês que vem deverá solicitar a segunda via pelo portal Carioca Digital (carioca.rio) ou nos postos de atendimento do IPTU.

Calendário de pagamentos

Cota única: vencimento no dia 7 de fevereiro

1ª cota: vencimento no dia 7 de fevereiro

2ª cota: vencimento no dia 9 de março

3ª cota: vencimento no dia 7 de abril

4ª cota: vencimento no dia 6 de maio

5ª cota: vencimento no dia 7 de junho

6ª cota: vencimento no dia 7 de julho

7ª cota: vencimento no dia 5 de agosto

8ª cota: vencimento no dia 8 de setembro

9ª cota: vencimento no dia 7 de outubro

10ª cota: vencimento no dia 8 de novembro