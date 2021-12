Sede da Prefeitura do Rio de Janeiro - Divulgação

Sede da Prefeitura do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 23/12/2021 17:24 | Atualizado 23/12/2021 17:26

Rio - Após determinação do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), a Prefeitura do Rio anunciou, nesta quinta-feira, 23, que vai repor, no próximo dia 28, os valores descontados na folha de novembro do grupo de 5.285 servidores inativos e pensionistas, beneficiários da pensão especial, concedida pela Lei Complementar n.193/2018.



Segundo a administração municipal, a reposição tem valor global de R$ 5,7 milhões e será depositada em folha suplementar. Da mesma forma, os descontos ocorridos no pagamento do 13º salário, desse mesmo grupo, também serão ressarcidos antes do fim do ano, conforme garantiu a prefeitura, sem definir uma data específica. Já no pagamento de dezembro, a ser feito no início de janeiro, a pensão especial volta a ser depositada normalmente.