Estabelecimentos comerciais vão funcionar em horário especial na véspera e no dia de Ano NovoReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 30/12/2021 15:25 | Atualizado 30/12/2021 15:30

Rio - Assim como no Natal, diversos estabelecimentos como shoppings, supermercados e pontos turísticos irão funcionar em horário especial nesta véspera de Ano Novo e também no próprio dia do Revéillon. As agências dos Correios, por exemplo, não vão abrir nos dias 31 e 1º, assim como os bancos. Já as unidades da atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) funcionarão até às 13h nesta sexta-feira e estarão fechadas no sábado. Confira os demais horários de funcionamento:

Mercados

O horário de funcionamento do Guanabara será diferente. Nesta sexta-feira, 31, as lojas abrem até às 18h. Já no sábado, 01, todas as unidades estarão fechadas.

Na véspera de Ano Novo, todas as lojas do Mundial funcionarão das 07h30 às 18h, enquanto no dia 1º todos os estabelecimentos estarão fechados. O esquema do Supermarket também será parecido. Todas as lojas da rede estadão abertas nesta sexta e a maioria permanecerá fechada no sábado. O horário de funcionamento da rede varia de acordo com cada unidade, mas a maioria segue o mesmo horário da sua operação de domingo.

As lojas do Prezunic ficarão abertas das 7h às 18h na sexta-feira, exceto a unidade ParkJacarepaguá, que irá funcionar das 8h às 16h. Já no dia 1º, todas as lojas do Prezunic permanecerão fechadas. O Superprix também funcionará de 7h às 21h e não vai abrir no sábado.

Shoppings

Assim como outros estabelecimentos, os shoppings também vão funcionar em horário especial. Na véspera, no Norte Shopping as lojas e quiosques funcionam das 10h às 16h e Taste Lab das 11h às 16h. A abertura é facultativa para alimentação e lazer das 11h às 16h; e Pátio, 10h às 16h. Já no dia 1º de janeiro, as lojas e quiosques fechados. A abertura é facultativa para alimentação e lazer das 10h às 22h; Taste Lab, das 11h à 0h; e Pátio, 10h à 0h.

Já o Shopping Tijuca vai funcionar das 10h às 16h na sexta-feira. No sábado, lojas e quiosques estarão fechados e a abertura é facultativa para alimentação e lazer das 11h às 22h.

No West Shopping, as operações funcionarão das 10h às 16h, no dia 31 e somente o setor de alimentação vai funcionar de forma facultativa das 11h às 22h no sábado. O Passeio Shopping funcionará das 09h às 16h na sexta-feira e estará fechado no sábado.

Já o Américas Shopping vai abrir no dia 31 das 10h às 16h, enquanto no dia 1º as lojas e quiosques estarão fechados, e as operações de alimentação e lazer funcionarão das 11h às 22h (sendo facultativo). Tanto o Shopping Via Parque quanto o Recreio shopping vão abrir as lojas e quiosque das 10h às 16h, na sexta-feira, e somente os espaços de alimentação e lazer no sábado, de 12h às 21h.

No dia 31, o Barra Shopping e o NewYorkCityCenter vão abrir as lojas das 10h às 16h e alimentação e drogarias das 10h às 16h. Já no dia 1º as lojas estarão fechadas, enquanto o setor de alimentação e drogarias vai funcionar de forma facultativa das 12h às 23h.

Os horários do ParkJacarepaguá também serão especiais nesta sexta-feira: Lojas, quiosques, drogarias e cafeterias funcionarão das 10h às 16h, assim como a praça de alimentação. Os restaurantes devem 12h às 16h. Já a pista de Patinação OnIce e HotZone Prezunic, Smartfit seguem conforme programação. No sábado, somente a praça de alimentação funcionará das 10h às 22h.



As lojas do Shopping Guadalupe estarão abertas nesta sexta-feira, das 10h às 16h. Já no sábado, funcionarão somente as operações de alimentação e lazer com abertura facultativa (a partir das 12h). O Shopping Grande Rio vai abrir para todas as operações das 10h às 16h na véspera e apenas para alimentação e lazer, das 12h às 22h no dia 1º.

Pontos turísticos

Pontos turísticos da cidade, como o AquaRio, BioParque do Rio e as vans oficiais da Paineiras Corcovado, que levam os visitantes até ao monumento do Cristo Redentor irão funcionar nos dias 31 dezembro e 1º de janeiro em horário diferenciado.



No dia 31 de janeiro, as vans oficiais de Paineiras Corcovado circularão das 8h às 15h, com encerramento de bilheteria para compra de ingressos às 14h. Na mesma data, o Aquário Marinho do Rio e o BioParque do Rio abrirão das 9h às 14h, com a última entrada no circuito às 13h.



Já em 1º de janeiro, as vans oficiais operam das 9h às 17h e a bilheteria encerra às 16h. O AquaRio funcionará no período da tarde, das 12h às 18h. A entrada no circuito de visitação poderá ser feita até às 17h. O BioParque do Rio abrirá, em 1º de janeiro, das 12h às 17h, com entrada permitida até às 16h.