Degase convoca candidatos aprovados no concurso de 2011 Divulgação/Degase

Publicado 30/12/2021 16:53

Rio - Após onze anos de espera, a convocação dos candidatos aprovados na prova escrita do concurso público do Degase, vinculado à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), realizado em 2011, foi publicada nesta quinta-feira, 30, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. A listagem de nomes dos profissionais foi dividida por polos. Ao todo, estão sendo chamados 246 candidatos para ocupar cargos efetivos de nível superior, médio e médio técnico.

O secretário estadual de Educação, Alexandre Valle, reforçou a importância do chamamento que encerra o ano de 2021 do órgão.



"Temos tratado de diversas pautas do Departamento com o governador Cláudio Castro, junto ao legislativo e judiciário ouvindo as principais necessidades do órgão e dos seus servidores, com um saldo extremamente positivo. Demos passos importantíssimos neste ano de 2021 e daremos continuidade no próximo ano, sem medir esforços para dar visibilidade e reconhecimento ao trabalho ininterrupto desenvolvido pelo Degase para a sociedade", declarou o secretário.



Para o diretor-geral do Degase, Victor Poubel, essa é a vitória de uma luta antiga para os servidores do Departamento. "Recompor o efetivo do Degase e valorizar os nossos servidores têm sido uma das nossas prioridades, porque esse é o caminho para oferecer uma socioeducação de qualidade para os jovens que assistimos. No próximo ano também teremos um reforço em nosso quadro com as contratações temporárias que serão realizadas através de um convênio da Seeduc, Degase e UERJ. Encerrar o ano com mais essa conquista para o Departamento só nos traz ainda mais certeza de que 2022, com o apoio do Governo do Estado e da Secretaria Estadual de Educação, será um ano marcante para o Degase", comemorou o diretor.



No último dia 21, os aprovados tiveram que entregar uma declaração formal de interesse para que fosse levantado o número de vagas remanescentes do último concurso que de fato seriam ocupadas. A partir desta manifestação, estão sendo convocados 82 agentes de segurança socioeducativos masculino; 37 agentes de segurança socioeducativos feminino; 35 assistentes sociais; 21 pedagogos; 18 psicólogos; 14 técnicos de enfermagem; 12 bibliotecários; 6 odontólogos; 4 professores de educação física; 3 musicoterapeutas; 3 técnicos em segurança do trabalho; 2 nutricionistas; 2 enfermeiros; 2 terapeutas ocupacionais; 2 técnicos em contabilidade; 1 estatístico, 1 enfermeiro do trabalho e 1 farmacêutico.

A listagem com o nome dos candidatos convocados pode ser encontrada no caderno do Poder Executivo, nas páginas 53 a 57, do Diário Oficial. A próxima fase, antes da posse do cargo efetivo, será a matrícula no Curso de Formação e início das aulas do curso. Todos os prazos e novos procedimentos estão previstos para serem publicados ainda em janeiro em nova edição do Diário Oficial.