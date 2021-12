Entra em vigor hoje o novo aumento da Gasolina, nesta terça feira (26), Posto Bragal Benfica. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Entra em vigor hoje o novo aumento da Gasolina, nesta terça feira (26), Posto Bragal Benfica.Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 30/12/2021 16:02

Apesar da tendência de estabilidade, o ano termina com a gasolina e o etanol custando mais caro no bolso dos brasileiros, se comparado ao mesmo período de 2020 – é o que aponta o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). O mês de dezembro fechou com a gasolina custando em média R$ 6,89 nos postos de abastecimento, alta de 46,7% em relação a dezembro do ano passado, quando custava R$ 4,69. No comparativo com o mês de novembro, o combustível ficou 0,52% mais barato em dezembro, passando de R$ 6,92 para R$ 6,89, mantendo quedas identificadas na primeira quinzena deste mês.



Já o etanol, com valor médio atual de R$ 5,77, registrou acréscimo de 56,5% em relação a dezembro do ano anterior. Bem como a gasolina, o combustível vem apresentando queda desde a primeira quinzena de dezembro e o valor, que fechou novembro a R$ 5,85, baixou para R$ 5,77, uma economia de 1,26%.

"Assim como no início de dezembro, o Índice de Preços Ticket Log (IPTL) identificou novamente uma tendência de estabilidade no ritmo de alta dos preços dos combustíveis. Porém, as médias continuam elevadas e o valor da gasolina e do etanol ainda pesa no bolso dos motoristas brasileiros” destaca Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.



Apesar de ter a maior variação de baixa no valor, de 1,54%, em relação a novembro, o Centro-Oeste permanece no ranking da Região com a gasolina mais cara do país, cobrada a R$ 6,95. Em contrapartida, o Centro-Oeste comercializou o etanol mais barato, a R$ 5,34, e com a maior redução de preço, de 6,80%. Já o Sul se destacou na análise com a gasolina mais barata, comercializada a R$ 6,72, e o etanol mais caro (R$6,18).



No recorte por estado, o Rio de Janeiro continuou vendendo a gasolina mais cara do País, a R$ 7,28, e o Amapá a mais barata, a R$ 6,38. A gasolina que sofreu maior aumento foi a de Roraima, que passou de R$6,84 para R$ 6,93, um acréscimo de (1,24%). Já a que apresentou maior redução (3,50%) foi a gasolina do do Rio Grande do Norte, que passou de R$ 7,14 para R$6,89.



Ainda na análise por Estado, Roraima também se destaca com o maior aumento no valor do etanol, de 3,49%, passando de R$ 6,18 para R$ 6,40. O Rio Grande do Sul teve a maior média do país, com R$ 6,98. Já o Estado do Mato Grosso, registrou a maior redução no valor do etanol (4,50%), e passou de R$ 5,46 para R$5,215. São Paulo também teve grande representatividade na baixa de valor desse combustível, sendo o Estado a cobrar o menor valor médio (R$ 5) e a apresentar uma das maiores baixas também, de 4,22%.



“Vale ressaltar que na relação 70/30, a gasolina continua sendo a opção mais vantajosa para os motoristas abastecerem, de acordo com o mesmo levantamento da Ticket Log. Exceto para o Estado de Goiás que tem o etanol como o mais favorável e para Santa Catarina, Amapá e Distrito Federal, onde não foi possível analisar”, explica Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.



Combustível mais caro neste Natal



Os dados do IPTL também identificaram que nos dias 24, 25 e 26, os brasileiros pagaram 45,53% mais caro pela gasolina, se comparado ao mesmo período do ano passado. O combustível, que no Natal de 2020 custava em média R$ 4,71, neste ano passou para R$ 6,83. Também houve uma diferença no valor durante os três dias - no dia 24 a média nacional estava a R$ 6,834 e no dia 26 deste mês o valor já estava em R$ 6,84.



Já o etanol, também apresentou acréscimo expressivo em relação ao Natal anterior, de 53,68%, passando de R$ 3,69 para R$ 5,68. A variação ao longo dos três dias de feriado foi mais significativa do que a gasolina - no dia 24 o valor estava R$ 5,65 e no dia 26 em R$ 5,69.



