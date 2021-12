Para emitir a GRD, é preciso ter em mãos o número do Renavam - Arquivo

Publicado 30/12/2021 13:41

Rio - A partir do dia 11 de janeiro, os donos de veículos poderão emitir a guia de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022. A Guia de Regularização de Débitos (GRD), usada para a quitação do tributo, pode ser retirada pelo contribuinte na internet, no Portal do IPVA da Sefaz-RJ ( https://portal.fazenda.rj.gov.br/ipva/ ) ou no site do banco Bradesco ( www.bradesco.com.br ).

Para emitir a GRD, é preciso ter em mãos o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores). Já o pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária. O tributo pode ser pago em cota única, com desconto de 3%, ou em três vezes, sem o abatimento.

O IPVA é calculado com base nos valores venais, os preços de mercado dos veículos, calculados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Sobre esses valores são aplicadas as alíquotas do imposto (4% para carros flex; 2% para motos e 1,5% para automóveis movidos a GNV).

O primeiro vencimento da tabela, para os automóveis com final de placa número 0, será no dia 21 de janeiro, tanto para o pagamento da primeira parcela quanto para a quitação integral do imposto. Já para os veículos com final de placa 9, o vencimento inicial será no dia 3 de fevereiro.



Além da emissão da GRD, o Portal do IPVA tem diversos outros serviços e informações e serviços relativos ao tributo.



Calendário de vencimentos do IPVA 2022



Pagamento em cota única ou em 3 parcelas