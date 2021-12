Caso a variante Ômicron da covid-19 continue pressionando o petróleo, o preço do etanol também pode recuar - Daniel Castelo Branco/Agência O Dia/ Arquivo

Publicado 30/12/2021 15:49 | Atualizado 30/12/2021 16:17

O ano termina com o preço médio do diesel em estabilidade nos postos brasileiros (R$ 5,61), baixa de 0,08% em relação a novembro. Porém, considerando o valor cobrado em dezembro do ano passado, em que a média chegava a R$ 3,84, houve um acréscimo de 46,1% no preço, é o que aponta o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). O diesel S-10 também fechou com o valor estável, a R$ 5,676, baixa de 0,08% em relação a novembro, 46,6% mais caro se comparado a dezembro do ano passado.

Todas as Regiões brasileiras registraram alguma queda ou estabilidade no valor do diesel comum ou do S-10, com exceção do Norte do país, que apresentou a maior média para o diesel comum (R$ 5,83) e para o diesel S-10 (R$ 5,89), com acréscimos de 0,03% e de 0,05% respectivamente. O Sul do país teve resultado inverso, sendo a Região com a menor média no valor do diesel comum (R$ 5,19) e do diesel S-10 (R$ 5,24) e declínios de 0,29% e 0,23% nos valores, respectivamente.

Na análise por estado, o Acre comercializou o diesel comum pela maior média nacional, a R$ 6,33, e para o diesel S-10 (R$ 6,27). Já as menores médias foram encontradas no Paraná: R$ 5,10 para o diesel comum e R$ 5,16 para o S-10.

O diesel comum que registrou o maior aumento (2,04%) foi o de Roraima, passando de R$ 5,94 para R$ 6,06, enquanto o de maior redução no valor comercializado foi o do Amapá, que passou de R$ 5,85 para R$ 5,73, queda de 2,15%. O diesel S10 com maior aumento no preço médio (0,99%) foi o de Roraima, que passou de R$ 5,96 para R$ 6,02. Já o S-10 com a redução mais expressiva, de 1,44%, foi encontrado em Goiás, e o valor que antes era R$ 5,69 passou para R$ 5,61.

“Apesar do indicativo de estabilidade no preço do diesel, de acordo com o levantamento da Ticket Log, e respiro em relação às altas consecutivas que vimos nos últimos meses, as médias de valor do combustível estão altas e o brasileiro ainda sente no bolso, principalmente se comparado aos valores de um ano atrás”, destaca Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

Diesel mais caro neste Natal

Nos dias 24, 25 e 26, feriado de Natal, o Índice de Preços Ticket Log (IPTL) também apontou que os postos de combustíveis comercializaram o diesel comum 45,3% mais caro se comparado ao mesmo período do ano passado, enquanto o diesel S-10 apresentou alta de 44,36%. No Natal de 2020, esses combustíveis custavam em média R$ 3,83 e R$ 3,91 e no feriado deste ano subiu para R$ 5,56 e R$ 5,65, respectivamente.

