Reajuste das barcas foi autorizado pela CCR - Imagem Internet

Publicado 30/12/2021 14:55 | Atualizado 30/12/2021 18:35

Rio - Em sessão regulatória, o Conselho Diretor da Agetransp reconheceu o direito da Concessionária CCR Barcas ao reajuste de tarifa das linhas sociais. Com isso, foi aplicado o índice de 11,67%, referente à variação do IPCA, índice de inflação oficial do país, entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021 (projetado), como previsto em contrato. Assim, a concessionária CCR Barcas, responsável pelo serviço, fica autorizada a reajustar a tarifa atual, de R$ 6,90 para R$ 7,70, a partir do dia 12 de fevereiro de 2022.

A Agetransp também analisou o pleito de reajuste para a linha seletiva Praça XV-Charitas. A agência aplicou índice de 10,74%, referente à variação índice entre novembro de 2020 e novembro de 2021. Logo, a empresa fica autorizada a reajustar a tarifa dos atuais R$19,00 para R$ 21,00, a partir do dia 12 de fevereiro.



Para a tarifa turística das linhas da Divisão Sul (Ilha Grande, Mangaratiba e Angra dos Reis), a concessionária fica autorizada a passar a tarifa de R$18,40 para R$ 20,50. Para o reajuste da Divisão Sul foi aplicado o índice de 11,667%, também referente à variação do IPCA entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021 (projetado), como previsto em contrato.

No entanto, os usuários precisam ser informados sobre os reajustes pelas concessionárias com pelo menos 30 dias de antecedência. As medidas entram em vigor com a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.