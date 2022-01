Mega-Sena da virada tem prêmio estimado de R$ 350 milhões - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Mega-Sena da virada tem prêmio estimado de R$ 350 milhõesMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 01/01/2022 09:32 | Atualizado 01/01/2022 09:41

São Paulo - Um bolão com 14 cotas em Campinas, em São Paulo, levou metade do prêmio da Mega-Sena da Virda de 2021, segundo informou a Caixa Econômia Federal. Dessa forma, os participantes do bolão vão dividir um prêmio de R$ 189.062.363,74, enquanto a outra parte do valor é de uma aposta vencedora em Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

A Mega da Virada 2021, concurso especial 2.440 da Mega-Sena, sorteou um prêmio de mais de R$ 378 milhões na noite desta sexta-feira, 31. Os números sorteados foram 12 - 15 - 23 - 32 - 33 e 46, e os vencedores vão dividir o maior prêmio da história das Loterias Caixa.

Na Mega da Virada 2021 foram feitas mais de 333 milhões de apostas em todo o país, totalizando mais de R$ 1,51 bilhão em arrecadação, 28% a mais que no ano passado e 70,4% a mais do que o realizado em 2018.

A quina (cinco dezenas) teve 1.712 acertadores e cada uma leva o prêmio de R$ 50.861,33. Outras 143.494 apostas acertaram a quadra (quatro dezenas) e levaram R$ 866,88 cada.

Prêmio

Prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. O bilhete é ao portador, mas o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.



Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios das Loterias Caixa prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescrito é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme Lei 13.756/18.

Recorde

As Loterias Caixa bateram todos os recordes em 2021, com o maior volume de venda de jogos da história. A arrecadação chegou a R$ 18,5 bilhões em todas as modalidades, 8,2% superior ao recorde anterior, de R$ 17,1 bilhões, em 2020. Se comparado com 2018, o prêmio é 34,1% maior do que 2018.



"Todo esse sucesso gera também um repasse de R$ 8,4 bilhões em benefícios sociais, como para o INSS, a Segurança Pública, o Esporte e a Cultura, além do pagamento de Imposto de Renda. Os prêmios ofertados foram de R$ 5,9 bilhões e impactam a vida de milhões de brasileiros", informou o banco.