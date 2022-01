Para realizar o procedimento em Japeri, basta comparecer no local com identidade, CPF, matrícula funcional e comprovante de residência - Divulgação

Para realizar o procedimento em Japeri, basta comparecer no local com identidade, CPF, matrícula funcional e comprovante de residênciaDivulgação

Publicado 02/01/2022 09:01

A prefeitura de Japeri, por meio do Instituto Municipal de Previdência, retomará a prova de vida dos servidores inativos nascidos em janeiro, fevereiro e março nesta segunda-feira, 3. O procedimento acontecerá de acordo com o mês de aniversário de cada beneficiário.

Os nascidos em abril, maio e junho realizarão o procedimento do dia 1º de fevereiro a 10 de março. Já os de julho, agosto e setembro poderão fazer a prova de vida do dia 11 de março a 11 de abril. No caso dos aniversariantes de outubro, novembro e dezembro, o serviço estará disponível do dia 12 de abril a 12 de maio.

A prova de vida é obrigatória para os aposentados e pensionistas, pois esse procedimento serve para evitar fraudes e garantir a manutenção do pagamento. “É necessário que todos os servidores inativos realizem a prova de vida na data marcada, pois o não comparecimento no órgão, pode acarretar a suspensão do serviço”, explicou a Presidente do PREVI-JAPERI, Maria Lúcia Azevedo Viana Doria.

Além disso, o aposentado ou pensionista que tiver trocado de endereço, correio eletrônico, número telefônico, estado civil ou tenha novos dependentes poderá, no ato da prova de vida, fazer o seu recadastramento.

Vale ressaltar que o procedimento deve ser feito de forma presencial. Caso o aposentado ou pensionista esteja morando em outro estado ou município afastado, deverá enviar à sede do PREVI-JAPERI uma declaração reconhecida em cartório por autenticidade contendo: nome, CPF, identidade, matrícula funcional e endereço atualizado. Já os impossibilitados por internação médica também deverão enviar o atestado médico, com o CRM e assinatura do profissional.

A prova de vida acontecerá na sede do órgão (Estrada São Pedro, 987, Teófilo Cunha), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para realizar o procedimento, basta comparecer no local com identidade, CPF, matrícula funcional e comprovante de residência. Os pensionistas menores de idade precisam estar acompanhados dos responsáveis legais.