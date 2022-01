A pessoa mais rica do mundo é Elon Musk, que viu seu patrimônio aumentar US$ 114 bilhões em 2021 - AFP

A pessoa mais rica do mundo é Elon Musk, que viu seu patrimônio aumentar US$ 114 bilhões em 2021AFP

Publicado 02/01/2022 14:15 | Atualizado 02/01/2022 15:07

Mesmo com a crise ocasionada pela pandemia de covid-19, a fortuna somada das 500 pessoas mais ricas do mundo aumentou mais de US$ 1 trilhão, em 2021, o que corresponde a R$ 5,57 trilhões.



Segundo a Bloomberg, agora o patrimônio líquido somado dessas pessoas ultrapassa os US$ 8,4 trilhões (R$ 46,9 trilhões). Este valor é maior que o Produto Interno Bruto (PIB) de todos os países, exceto China e Estados Unidos.



Dez pessoas em todo o mundo têm fortuna maior que US$ 100 bilhões (R$ 557,9 bilhões), grupo que ficou quase US$ 386 bilhões (R$ 2,15 trilhões) mais rico em 2021. Além disso, pela primeira vez na história, mais de 200 patrimônios ultrapassaram US$ 10 bilhões (R$ 55,8 bilhões).



A pessoa mais rica do mundo é Elon Musk, que viu seu patrimônio aumentar US$ 114 bilhões em 2021, cerca de 70% do total anterior, alcançando US$ 270 bilhões. Veja o ranking dos mais ricos do mundo:



1 - Elon Musk, da Tesla - patrimônio de US$ 270 bilhões (ganhou US$ 114 bilhões em 2021);

2 - Jeff Bezos, da Amazon - patrimônio de US$ 192 bilhões (ganhou US$ 2 bilhões em 2021);

3 - Bernard Arnault, da Louis Vuitton - patrimônio de US$ 178 bilhões (ganhou US$ 66,6 bilhões em 2021).

4 - Bill Gates, da Microsoft - patrimônio de US$ 138 bilhões (ganhou US$ 6,4 bilhões em 2021);

5 - Larry Page, do Google - patrimônio de US$ 128 bilhões (ganhou US$ 46 bilhões em 2021);

6 - Mark Zuckerberg, da Meta - patrimônio de US$ 125 bilhões (ganhou US$ 22 bilhões em 2021).



O primeiro brasileiro a aparecer na lista é Jorge Paulo Lemann, em 82º lugar. Em 2021, o empresário do ramo de alimentos perdeu US$ 2,3 bilhões, totalizando fortuna de US$ 21,5 bilhões.



Enquanto a parcela mínima das pessoas mais ricas do mundo acumulou trilhões de reais, a imensa população mais pobre se viu em uma situação ainda mais difícil durante a pandemia. Em outubro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) havia projetado que 75 milhões de pessoas entrariam na faixa da extrema pobreza em 2021.