INSS divulga calendário de pagamento para 36 milhões de beneficiáriosMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 03/01/2022 09:18 | Atualizado 03/01/2022 10:59

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já têm data marcada para receber o pagamento com reajuste. Como de costume, os 36 milhões de segurados terão os novos depósitos liberados com a mesma sequência dos anos anteriores, ou seja, para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro.

O pagamento de aposentadorias, auxílios e pensões deste calendário já será depositado com o reajuste. Com isso, aqueles que recebem o piso nacional, passarão a contar com R$ 1.212 mensais, referente ao aumento de 10,18%, média estipulada pelo governo federal.

Aqueles que ganham acima do salário mínimo, também receberão o reajuste, mas ele só será conhecido após a divulgação oficial do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 2021. A estimativa é que o teto previdenciário passe de R$ 6.433,57 para R$ 7.088,50.



A orientação do INSS é que os segurados fiquem atentos, pois a data de depósito dos proventos depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço, para aqueles que foram concedidos recentemente. Para aqueles que possuem seu benefício há algum tempo, vale a data que já habitualmente recebiam.

Para saber o dia correto do pagamento, as pessoas precisam saber o número do benefício. Cada benefício pago pelo INSS é composto por uma numeração única e segue um padrão de dez dígitos. O número aparece no seguinte formato: 999.999.99 9-9.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), dos 36 milhões de segurados do INSS, 24 milhões de beneficiários recebem o piso nacional.

Confira o calendário de pagamentos completo:

Calendário de pagamentos do INSS para 2022 Divulgação