Prova de Vida do Rioprevidência volta a ser obrigatória a partir deste mêsDivulgação

Publicado 03/01/2022 13:31 | Atualizado 03/01/2022 13:32

Rio - A Prova de Vida para todos os servidores inativos e pensionistas vinculados ao Rioprevidência, cuja folha de pagamento é gerida pela Secretaria de Estado da Casa Civil, voltou a ser obrigatória a partir deste mês.

Segundo a Governo do Rio, ainda que o beneficiário possua portabilidade em outro banco, o procedimento deverá ser realizada no Bradesco. Quem não fizer poderá ter o pagamento suspenso até que regularize a situação.



Todos os segurados deverão estar munidos de Identidade, CPF e comprovante de residência (com a data de, no máximo, três meses) ou o modelo de declaração de residência indicada na Portaria RioPrev nº 432, de 30 de novembro de 2021. (Confira a documentação para outras situações no fim do texto)

A Prova de Vida estava suspensa desde março do ano passado devido a pandemia. Vale lembrar que, o procedimento não é realziado por meio de aplicativos, e-mails, chamadas de vídeo, mensagens de texto ou ligações telefônicas.

DOCUMENTAÇÃO PARA PROVA DE VIDA

Representante legal ou procurador - os mesmos documentos do segurado(a) já citados e a procuração específica, com firma reconhecida por autenticidade, outorgada há menos de três meses.



Residentes no exterior - Original do Traslado de Escritura Pública de Declaração de Vida, de Estado Civil e de Comprovação de Endereço, lavrada exclusivamente por Tabelião de Notas da Embaixada Brasileira ou Consulado Brasileiro (emitida, no máximo, até três meses da data de envio); cópia autenticada do RG e CPF (ou os documentos de identificação oficiais com fotos, inclusive digital); declaração de próprio punho, contendo as seguintes informações: endereço eletrônico (e-mail) e telefones de contato do local onde se encontra no exterior.



Os acamados ou com dificuldade de locomoção que possuem um representante legal, procurador ou pessoa responsável, devem seguir as especificações normativas, de acordo com a Portaria do Rioprevidência nº 432, de 30/11/21, divulgada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 03/12/2021 e no site oficial do Rioprevidência.