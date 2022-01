Ensino a distância e parceria com outros órgãos foram fundamentais nesse resultado - Divulgação

Ensino a distância e parceria com outros órgãos foram fundamentais nesse resultadoDivulgação

Publicado 03/01/2022 16:08 | Atualizado 03/01/2022 16:59

Rio - Um levantamento anual da Escola de Gestão e Políticas Públicas da Fundação Ceperj mostrou que a instituição capacitou 25.852 servidores no ano de 2021, batendo uma marca histórica.



Em março do ano passado, cursos como Gestão do Comportamento nas Organizações, Teletrabalho e Redação Oficial – todos produzidos em EAD - passaram a fazer parte da Escola Virtual da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o que possibilitou que alunos do país inteiro pudessem se inscrever nos cursos da Ceperj e cerca de 13 mil estudantes foram capacitados.



As parcerias com diversos órgãos também tiveram um papel importante nesse resultado. A Fundação atuou em diferentes projetos, oferecendo desde a gestão acadêmica até a formatação de capacitações específicas sob demanda. Também foram realizados programas de Educação Executiva, Ciclos de Palestras e capacitações na área de Tecnologia da Informação, como o Academia Proderj.



Para o presidente da Ceperj, Gabriel Lopes, trata-se de uma grande conquista para a gestão pública estadual.

"Tenho muito orgulho de poder fechar o ano de 2021 com essa conquista que não é só da Ceperj, mas de todos os mais de 25 mil servidores que investiram em suas carreiras. Gostaria de agradecer ao governador Claudio Castro por todo o apoio dado à Ceperj e reafirmar que a capacitação é uma prioridade da nossa gestão", disse ele.



O diretor da Escola de Gestão e Políticas Públicas, Leonardo Mazzurana, afirma que a marca histórica é a consolidação da Fundação Ceperj como Escola de Governo de excelência para o Estado do Rio.



"Essa marca não representa apenas um número, mas a legitimidade e credibilidade que conquistamos junto aos servidores e instituições públicas estaduais, municipais e federais. A metodologia moderna, participativa e aplicada para superação dos desafios e problemas complexos enfrentados por nossos profissionais e gestores públicos é reconhecida por sua qualidade em todo o país".