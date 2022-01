Estado registrou um aumento de 35% em relação às aberturas de empresas em 2020 - Divulgação

Estado registrou um aumento de 35% em relação às aberturas de empresas em 2020Divulgação

Publicado 03/01/2022 16:54

Rio - O ano de 2021 foi um marco para os novos negócios no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com dados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), 72.894 empresas foram abertas de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O número é o maior já registrado pela autarquia, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, em seus 208 anos de existência.

"O recorde é mais uma prova da retomada do crescimento do estado. O Rio de Janeiro vive um novo momento. A recuperação econômica é hoje uma realidade em todo o território fluminense", comemora o governador Cláudio Castro.

Os números de 2021 representam um aumento de 35% em relação às aberturas de empresas em 2020 (53.883 no total) e 23% em relação a 2019, ano anterior à pandemia (58.908). De fevereiro a julho e de outubro a dezembro foram computados recordes dos últimos 20 anos em cada mês. Já em agosto e setembro os números foram os melhores dos últimos 12 anos. A média de tempo de abertura de uma empresa também melhorou em relação à do ano passado e segue dentro da meta estabelecida pelo Governo do Estado, de até 2 horas. Em 2021, a média ficou em 40 minutos, um minuto a menos do que em 2020.

"Esses resultados são fruto do compromisso do governador Cláudio Castro com a desburocratização e a melhoria no ambiente de negócios do estado. A JUCERJA conta hoje com um dos sistemas mais modernos do país e um dos melhores do mundo. Todos os processos podem ser realizados de forma digital. Uma empresa pode ser aberta, com toda segurança, por celular, pelo aplicativo da JUCERJA, de qualquer lugar do mundo", explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinicius Farah.

A JUCERJA também fechou o ano com mais 15 municípios integrados ao Alvará Automatizado, totalizando 68 com o convênio. O objetivo é chegar às 92 cidades do Rio de Janeiro em 2022. O Alvará Automatizado é uma ferramenta disponibilizada pela Junta Comercial, que consolida em um único canal os órgãos públicos envolvidos no registro empresarial. Com ele, empresas de baixo e baixíssimo risco recebem contrato social, CNPJ, inscrição estadual, licenças da Vigilância Sanitária e do INEA e alvará do município logo após o registro do ato.

"Nossa meta é facilitar a vida do empreendedor, entregando soluções mais ágeis, práticas e eficientes", afirma o presidente da JUCERJA, Sérgio Romay.