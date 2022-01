Veja o que abre e fecha na cidade do Rio no dia do feriado de São Sebastião nesta quinta-feira, 20 | Economia | O Dia

São Paulo - Comércio de rua reaberto após início da fase de transição do Plano São Paulo para combate à covid-19, no centro da capital. - Rovena Rosa/Agência Brasil

São Paulo - Comércio de rua reaberto após início da fase de transição do Plano São Paulo para combate à covid-19, no centro da capital.Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 19/01/2022 14:06

Rio - Nesta quinta-feira, 20, é dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio. Em razão do feriado municipal, alguns estabelecimentos estarão fechados ou com os horários de funcionamento alterados. Para os consumidores não perderem a viagem, confira antes de sair de casa se o local de destino estará aberto. Para isso, O DIA levantou quais transportes, bancos, shoppings e supermercados estarão em funcionamento.

Bancos



Neste feriado, a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) informou que os bancos não abrirão em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas. Já nas datas originais dos feriados municipais e estaduais que tenham sido antecipados há atendimento bancário normal.



Detran



O Detran-RJ afirmou que no feriado os serviços do órgão não vão funcionar no município do Rio, mas serão realizados normalmente nos demais municípios. Ainda acrescentou que, em função do ponto facultativo no município do Rio de Janeiro decretado pelo governador Cláudio Castro, os postos de atendimento do Detran na capital do Estado não abrirão nesta sexta-feira, 21. A única exceção será para as provas práticas de direção, que serão aplicadas normalmente pela Diretoria de Habilitação. Os usuários com serviços agendados para sexta-feira poderão voltar aos postos do Detran nos cinco dias úteis seguintes, sem necessidade de novo agendamento.

Supermercados



Nesta quinta-feira, todas as lojas da Rede Supermarket da cidade estarão abertas. O horário de funcionamento da rede varia de acordo com cada unidade, mas a maioria segue o mesmo horário da sua operação de domingo. O cliente pode consultar previamente o funcionamento da loja mais perto de sua casa no site do supermercado

Nesta quinta-feira, todas as lojas da Rede Supermarket da cidade estarão abertas. O horário de funcionamento da rede varia de acordo com cada unidade, mas a maioria segue o mesmo horário da sua operação de domingo. O cliente pode consultar previamente o funcionamento da loja mais perto de sua casa no site do supermercado https://smpravc.com.br/

O Mercado Extra informou que todas as lojas do município abrirão em horário normal neste feriado, das 7h às 22h. O Pão de Açúcar também confirmou o horário de funcionamento das 7h às 22h, nas unidades do Leblon e Ingá, até 23h e nas lojas do Flamengo e Copacabana até 21h.



O Assaí Atacadista também confirmou funcionamento normal nesta quinta-feira, das 7h às 22h. A loja Ceada funcionará das 6:30 às 20h.



Os Supermercados Guanabara informaram que o funcionamento será normal, de 7h30 às 22h, tanto no feriado, como na sexta-feira, 21. Já as lojas do SuperPrix Unidades Grajaú, Méier, Tijuca, Ipanema (Rua Visconde de Pirajá) e Barra da Tijuca (Rio 2) fecharão às 20:00 horas. Lojas de Niterói funcionarão normalmente (de 7h às 21h) E as demais fecharão às 15:00 horas.

As lojas do Preuzunic na cidade do Rio funcionarão em horários especiais. As unidades Recreio, Botafogo, Barra e ParkJacarepaguá ficarão abertas até as 21h. As lojas Freguesia, Pechincha, Campo Grande, Ilha e Meier funcionarão até as 18h. As demais unidades na cidade fecharão às 14h. Nos demais municípios - Caxias (Centro e Centenário), Niterói (Icaraí e Fonseca), Nilópolis e São João de Meriti (Vilar dos Teles) - as unidades do Prezunic funcionarão em horário normal.

Shoppings



Neste feriado, os shoppings Boulevard, Shopping Nova América e o Botafogo Praia Shopping informaram que os quiosques e lojas estarão abertos a partir das 13h às 21h, entretanto, as praças de alimentação vão funcionar das 12h às 21h, exceto a praça de alimentação do Nova América, que vai funcionar das 11h às 21h.



No Madureira Shopping, as lojas vão funcionar das 15h às 21h, mas o atendimento da praça de alimentação vai funcionar das 12h às 21h. Já no Ilha Plaza, a praça de alimentação abre a partir das 12h às 21h e as lojas e quiosques das 14h às 20h.



As lojas do Uptown vão funcionar de 12h às 20h no dia do feriado, já a praça de alimentação vai das 12h às 22h. O Supercompras que fica no mesmo prédio do Uptown funcionará das 8h às 22h.

O Complexo BarraShopping/NewYorkCityCenter e o ParkJacarepaguá vão abrir as lojas a partir das 13h e fechar às 21h. O cinema vai funcionar de acordo com a programação disponível no site. O VillageMall terá horário especial de funcionamento neste feriado, abrindo 14h e fechando 20h. O teatro vai respeitar a programação dos espetáculos e o cinema será conforme a programação dos filmes disponíveis no site.

O NorteShopping vai abrir as lojas e quiosques das 13h às 21h, no entanto, a praça de alimentação estará aberta das 11h às 22h. O Shopping Tijuca também abrirá a partir das 13h e fecha às 21h, a praça de alimentação também abre mais cedo, das 12h às 22h.



O Américas Shopping, West Shopping e o Shopping Jardim Guadalupe vão abrir as lojas e quiosques das 13h às 21h. As praças de alimentação e os restaurantes vão funcionar das 12h às 21h. As lojas e quiosques do Fashion Mall funcionarão das 14h às 20h, e os restaurantes, das 12h às 22h. Já o Shopping Riosul divulgou que as lojas vão funcionar das 15h às 21h e restaurantes e praça de alimentação das 12h às 21h.Os cinemas vão funcionar de acordo com a programação.



As lojas e quiosques do Shopping Metropolitano funcionam neste feriado das 15h às 21h. O lazer abre das 13h às 22h. A praça de alimentação, das 11h às 22h, e os restaurantes abrem a partir das 12h. O cinema funciona de acordo com a programação dos filmes.

Transportes







O MetrôRio funcionará das 7h às 23h, como de praxe nos feriados. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo/Coca-Cola – Gávea) também vão operar em esquema de feriado, das 7h às 22h30.



Já na sexta-feira, a operação acontece nos horários regulares de dias de semana, das 5h à meia-noite, com transferência entre as linhas 1 e 2 nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo/Coca-Cola e Central).O Metrô na Superfície, por sua vez, também vai operar normalmente, das 5h às 23h30.



No feriado, a operação dos trens SuperVia seguirá a grade de domingos e feriados, com viagens extras no ramal Japeri sendo três no período da manhã (de Japeri para a Central) e quatro no período da tarde/noite (da Central para Japeri). Os trens vão circular das 4h36 às 21h50, de acordo com a programação de cada ramal. A empresa orienta que os clientes se programem antes de viajar, consultando a seção "Planeje Sua Viagem" (disponível no aplicativo e no site As linhas 1, 2 e 3 do VLT Carioca terão funcionamento normal nesta quinta. Com operação das 6h à meia-noite, os intervalos ficarão entre 10 e 20 minutos no período. Usuários que precisarem se programar podem consultar o trajeto e próximas viagens no aplicativo VLT Carioca (Mapa e Horários) ou no site www.vltcarioca.com.br (Chegadas e Partidas).O MetrôRio funcionará das 7h às 23h, como de praxe nos feriados. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo/Coca-Cola – Gávea) também vão operar em esquema de feriado, das 7h às 22h30.Já na sexta-feira, a operação acontece nos horários regulares de dias de semana, das 5h à meia-noite, com transferência entre as linhas 1 e 2 nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo/Coca-Cola e Central).O Metrô na Superfície, por sua vez, também vai operar normalmente, das 5h às 23h30.No feriado, a operação dos trens SuperVia seguirá a grade de domingos e feriados, com viagens extras no ramal Japeri sendo três no período da manhã (de Japeri para a Central) e quatro no período da tarde/noite (da Central para Japeri). Os trens vão circular das 4h36 às 21h50, de acordo com a programação de cada ramal. A empresa orienta que os clientes se programem antes de viajar, consultando a seção "Planeje Sua Viagem" (disponível no aplicativo e no site www.supervia.com.br

Light







As demais agências funcionarão normalmente, por meio de atendimento agendado.

Os clientes que precisarem de atendimento em uma das agências podem agendar previamente o serviço pelo site ( A Light informou que as agências da Barra da Tijuca, Campo Grande, Centro do Rio (Marechal Floriano), Copacabana, Jacarepaguá, Madureira, Três Rios, Barra Mansa, Penha e os postos de atendimento em Bangu e na Ilha do Governador estarão fechados em função do feriado de Dia de São Sebastião.As demais agências funcionarão normalmente, por meio de atendimento agendado.Os clientes que precisarem de atendimento em uma das agências podem agendar previamente o serviço pelo site ( www.light.com.br ) ou via WhatsApp (21 99981-6059), com auxílio da Lia, assistente virtual da Light.

Saúde



As unidades 24 horas da rede municipal de saúde – UPAs, hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial tipo III, divulgaram que vão funcionar ininterruptamente no fim de semana prolongado pelo feriado do Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade.



Já os centros municipais de saúde, clínicas da família e centros de testagem funcionarão nos dias 20 e 21 de janeiro, feriado e ponto facultativo, das 8h às 17h, exclusivamente para ações de combate à Covid-19, atendimento/testagem e/ou vacinação contra a doença.



Os centros de testagem com funcionamento nos fins de semana estão informados em https://coronavirus.rio/teste/

*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso