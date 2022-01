Beneficiários de planos de saúde somam quase 49 milhões, diz ANS - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Beneficiários de planos de saúde somam quase 49 milhões, diz ANSMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 26/01/2022 18:55 | Atualizado 26/01/2022 18:59

Rio - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou nesta terça-feira, 25, a edição de janeiro do Boletim Covid-19, com dados sobre o comportamento do setor de planos de saúde durante a pandemia de Covid-19.

Segundo o documento, o número de beneficiários de plano de saúde se aproxima da marca de 49 milhões. De acordo com o órgão, a expansão desse número confirma o interesse dos brasileiros no acesso à saúde suplementar.

O mês de dezembro fechou com total de 48.995.883 beneficiários, o que representa um aumento de 0,58% em relação a novembro. A taxa de adesão, considerando todos os tipos de contratações, é superior à taxa de cancelamento nos planos médicos hospitalares.

De acordo com o boletim, a proporção de leitos destinados para atendimento à covid-19 nos hospitais da amostra de operadoras segue a tendência de queda que vem se observando desde abril de 2021, atingindo 8%. A taxa mensal geral de ocupação de leitos, que engloba tanto atendimento à covid como demais procedimentos, ficou em 72% em dezembro, cinco pontos percentuais acima do patamar observado em dezembro de 2019, antes da pandemia.

A ocupação de leitos comuns e de UTI para casos de Covid-19 sofreu queda significativa de junho a outubro de 2021, mas indicou leve aumento em novembro e dezembro de 2021, atingindo 43% no último mês do ano.



Já a ocupação de leitos para atendimento a demais procedimentos mantém tendência de estabilidade que vem sendo observada desde março de 2021, tendo ficado em 74% no mês de dezembro.

Procura por exames



De acordo com a agência, a busca por exames e terapias ficou 16,8% acima do patamar verificado em dezembro de 2019. "Tal acréscimo pode estar refletindo o aumento da procura por exames de diagnóstico relacionados à alta de casos de síndrome gripal em algumas regiões do país, além de refletir o retorno da busca por atendimentos eletivos não realizados ao longo da pandemia de covid-19", afirmou a ANS.

O número de exames de detecção de covid-19, considerando os exames de RT-PCR como os exames de pesquisa de anticorpos, seguem em queda no mês de outubro de 2021.

Na comparação com o mesmo período de 2020, houve redução de 34% nos exames de RT-PCR e 87% para as pesquisas de anticorpos realizadas no setor.



Informações econômico-financeiras



No encerramento de 2021, tanto o 3º quanto o 4º trimestre apresentam sinistralidade, que são as despesas e/ou receitas assistenciais, no mesmo patamar dos dois últimos trimestres de 2019, durante o período pré-pandemia, com leve aumento de um ponto percentual de novembro para dezembro do último ano.



De acordo com a ANS, a taxa de sinistralidade anual em 2021 foi de 78%, sendo inferior à de 2019 (81%). Ao comparar 2019 com 2021, observam-se mais operadoras com sinistralidade abaixo de 80% (47% x 54%), e menos operadoras com sinistralidade maior que 100% (8% x 7%).

Em variadas óticas (seja avaliando a sinistralidade através da mediana ou do agregado, seja analisando a diferença entre receitas e despesas no agregado ou por beneficiário), se comparado com ano pré-pandemia, o saldo é positivo para as operadoras da amostra no acumulado de 2 anos de pandemia, informou a ANS.



Demandas dos consumidores



O Boletim Covid-19 de janeiro da ANS revela que os dados de dezembro de 2021 mostram que houve redução de 14,6%, em comparação ao mês anterior, e um aumento de 39,1%, em comparação a dezembro de 2020, no total de reclamações que foram passíveis de intermediação pelo instrumento da Notificação de Intermediação Preliminar (NIP).

Quanto às demandas relacionadas à Covid-19, houve redução novamente. Em dezembro de 2021, a ANS registrou 307 reclamações sobre o tema, o menor número de queixas desde março de 2020.

Do total de queixas relacionadas ao coronavírus, 48% dizem respeito a dificuldades relativas à realização de exames e tratamento para a doença.

A agência informou que a intermediação de conflitos feita pela ANS, entre consumidores e operadoras, tem resolvido mais de 90% dessas reclamações.