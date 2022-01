Companhia Arteira em Sonho de Uma Noite de Verão no Teatro Municipal de Nova Friburgo - Carlos Mafort

Publicado 27/01/2022 12:27

A pandemia da Covid-19 impactou os empregos no setor cultural. Mais de 900 mil trabalhadores perderam empregos entre final de 2019 e meados de 2020. A tendência de crescimento desse setor, que passou de 4,9 milhões para 5,5 milhões de pessoas empregadas entre o primeiro trimestre de 2018 e o último de 2019, foi interrompida no terceiro trimestre de 2020. Os resultados foram divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), nesta quinta-feira, 27.

No início de 2020, houve queda do nível de ocupação para 4,6 milhões de empregos, mas só voltou a crescer atingindo 5 milhões de pessoas no segundo trimestre de 2021.

O estudo teve como base informações da Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios (PNAD) Contínua e apresentadas pelo Sistema de Informações e Indicadores em Cultura do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O estudo mostra assim, que nos últimos nove meses do horizonte da pesquisa (3º tri 2020-2º tri 2021), foi percebida uma retomada no nível de empregos no país e, em particular, no setor cultural, que criou 340 mil postos de trabalho. As novas contratações fizeram com que o número de empregados no setor atingisse cerca de 5 milhões de pessoas, número similar ao observado no início de 2018, mas abaixo do nível de 2019.



De acordo com a nota, o mercado de trabalho do setor cultural seguiu uma tendência também encontrada no conjunto de pessoas ocupadas no setor não cultural, ou seja, um crescimento gradual de 2018 até o primeiro trimestre de 2020, seguido por uma redução do número de pessoas ocupadas, coincidente com o período da pandemia.

A população ocupada no setor não cultural passou de 89 milhões, no final de 2019, para 78 milhões, em meados de 2020, e registrou uma gradual recuperação até meados de 2021, atingindo 83 milhões de pessoas.

No segundo trimestre de 2021, o setor cultural brasileiro foi responsável por 5,7% do total de vínculos do mercado de trabalho, contra 94,3% de trabalhadores do setor não cultural. Decompondo os empregados no setor cultural brasileiro conforme a ocupação e atividade, tem-se que 11,6% (ou 0,7% do total de pessoas ocupadas) estavam em ocupações e atividades culturais, 29,4% (ou 1,7% do total de ocupados) encontravam-se em ocupações não culturais e atividades culturais, e 59,0% (ou 3,4% do total de ocupados) possuíam vínculo em ocupação cultural e atividade não cultural.



Ao se analisar o contingente de pessoas ocupadas no setor não cultural vis-à-vis o setor cultural (restrito às atividades e ocupações culturais) no horizonte de 2018 a 2021, é importante separar o comportamento do mercado de trabalho em dois períodos: (i) o período pré pandemia (1º tri 2018-4º tri 2019), no qual houve uma maior variação positiva no emprego das pessoas em atividades e ocupações culturais do que no setor não cultural; e (ii) o período pandêmico do estudo (1º trim 2020- 2º trim 2021), no qual observa-se o inverso. Ou seja, a pandemia afetou mais intensamente as atividades e ocupações culturais do que o setor não cultural, motivando uma continuidade desse monitoramento devido a dinâmica do mercado de trabalho no setor cultural.