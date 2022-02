Participaram da assinatura do acordo os assessores jurídicos da Fecomércio RJ, Carlos Americo Pinho e Márcia Borges, o presidente do SEC, Márcio Ayer, e a advogada Olivia Riggôr - Divulgação

Participaram da assinatura do acordo os assessores jurídicos da Fecomércio RJ, Carlos Americo Pinho e Márcia Borges, o presidente do SEC, Márcio Ayer, e a advogada Olivia RiggôrDivulgação

Publicado 04/02/2022 12:00

Rio - O comércio abrirá na terça-feira de carnaval, 1º de março. Acordo fechado entre a Fecomércio RJ e o Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro (SEC RJ), nesta sexta-feira, 4, permitirá o funcionamento de lojas no feriado.

Para o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, o objetivo da abertura do comércio “é fomentar as vendas e a economia para geração de emprego e renda do município”.



Participaram da assinatura do acordo os assessores jurídicos da Fecomércio RJ, Carlos Americo Pinho e Márcia Borges, o presidente do SEC, Márcio Ayer, e a advogada Olivia Riggôr.