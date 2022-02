Cota única com desconto de 7% e primeira parcela do IPTU 2022 vencem no dia 7 de fevereiro - Divulgação/Prefeitura do Rio

Cota única com desconto de 7% e primeira parcela do IPTU 2022 vencem no dia 7 de fevereiroDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 07/02/2022 10:42 | Atualizado 07/02/2022 10:45

Rio - A cota única com desconto de 7% e a primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022 do município do Rio vencem nesta segunda-feira, 7. Cerca de 100 mil moradores da capital fluminense já pagaram o imposto predial deste ano à vista, conforme informou a Prefeitura do Rio na última sexta-feira, 4. O tributo sofreu reajuste de 10,42%

Desde 17 de janeiro, moradores da cidade têm acesso às guias para pagamento do IPTU 2022 pela internet. Este ano, os cariocas contam com uma novidade: além da possibilidade de serem emitidas pelo site carioca.rio, as guias também estão disponíveis no novo aplicativo do Carioca Digital. Com isso, os contribuintes podem quitar os valores pelo celular, de forma mais simples e segura. Já as vias físicas foram enviadas pelos Correios para 1,2 milhão de endereços na mesma data.



Desde o ano passado, o Município não envia mais o antigo carnê de cobrança do IPTU. Agora, a guia vai para a casa dos cariocas em formato de carta com uma única folha, nas cores azul e branca. De um lado, o contribuinte encontra dois códigos de barra – um para pagamento da cota única, com desconto de 7%, e outro, para quitação da primeira parcela.

Quem entregou a Declaração Anual de Dados Cadastrais do imóvel (Decad) em 2021 e pagou o IPTU em dia no ano passado também poderá receber um desconto de 5%, cujo valor já virá discriminado na guia. O abatimento incidirá no pagamento da primeira parcela ou da cota única e será cumulativo com o bônus de 7%. Sendo assim, o contribuinte que optar pelo pagamento de uma só vez receberá desconto total de 12% no valor do seu IPTU.



Calendário IPTU 2022



Cota única: Vencimento em 7/2/2022



1ª cota: Vencimento em 7/2/2022



2ª cota: Vencimento em 9/3/2022



3ª cota: Vencimento em 7/4/2022



4ª cota: Vencimento em 6/5/2022



5ª cota: Vencimento em 7/6/2022



6ª cota: Vencimento em 7/7/2022



7ª cota: Vencimento em 5/8/2022



8ª cota: Vencimento em 8/9/2022



9ª cota: Vencimento em 7/10/2022



10ª cota: Vencimento em 8/11/2022