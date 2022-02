Pedido de inclusão deve ser feito no site do Previ-Rio - Daniel Castelo Branco

Publicado 07/02/2022 10:53

Rio - O Instituto de Previdência e Assistência do município do Rio de Janeiro - Previ-Rio - vai divulgar na quinta-feira, 10, a lista de servidores com pendências na comprovação de documentos do Previ-Creche e do Previ Educação 2021. As informações foram publicadas nesta segunda-feira, 7, no Diário Oficial do município.

O grupo terá o prazo de recurso será entre os dias 10 a 28 deste mês, exclusivamente para os casos em que a documentação estiver imprecisa ou incorreta. De acordo com o Previ-Rio, não caberá recurso aos segurados que não entregarem a documentação no período correto.