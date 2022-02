Mais de 1,7 milhão de novos consumidores passam a poder negociar milhões de dívidas pelo Serasa Limpa Nome - Marcello Casal JrAgência Brasil

No total, o Serasa Limpa Nome já conta com mais de 100 empresas, envolvendo todos os ramos de atividades, como bancos e financeiras, telefônicas, varejo, universidades, recuperadoras de crédito, entre outros.



O consumidor pode conferir se há alguma negociação disponível para ele em menos de três minutos pelos canais oficiais da Serasa (aplicativo disponível no Google Play e na App Store, site Rio - Os consumidores terão mais possibilidade de renegociar dívidas com a participação de mais oito empresas no serviço Serasa Limpa Nome. O birô de crédito anunciou, nesta segunda-feira, 7, a adesão do SafraPay, Neon, Banco Inter, BTG, Trigg, CNU, Provu e FortBrasil à iniciativa. Com isso, segundo a Serasa, mais de 1,7 milhão de novos consumidores passam a poder negociar milhões de dívidas pela plataforma, que oferece condições especiais como parcelamento e descontos que podem chegar a até 90%.No total, o Serasa Limpa Nome já conta com mais de 100 empresas, envolvendo todos os ramos de atividades, como bancos e financeiras, telefônicas, varejo, universidades, recuperadoras de crédito, entre outros.O consumidor pode conferir se há alguma negociação disponível para ele em menos de três minutos pelos canais oficiais da Serasa (aplicativo disponível no Google Play e na App Store, site https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/, WhatsApp (11) 99575-2096 e telefone 0800 591 1222). Além disso, ele pode escolher qual acordo atende melhor a sua necessidade e cabe no seu bolso. Vale lembrar que, no caso de dívidas parceladas, o nome dele fica sem restrições após o pagamento da primeira parcela.

Passo a passo para negociação on-line



1º passo



Acessar o site ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, por meio do número (11) 99575-2096.

2º passo



Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

3º passo



Depois que você escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento.

4º passo



A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento correta. O boleto poderá ser pago tanto on-line quanto na agência do banco ou casa lotérica. Também é possível realizar o pagamento do acordo diretamente pela carteira digital da Serasa.