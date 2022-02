A partir do dia 14, no momento da consulta, os consumidores saberão se têm valor a receber e, caso se confirme um saldo "esquecido", receberão a data para saber a quantia e solicitar a transferência a partir do dia 07 de março - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 07/02/2022 16:50 | Atualizado 07/02/2022 16:53

Brasília - O Banco Central anunciou nesta segunda-feira, 7, o novo site que será criado para consultar dinheiro "esquecido" em bancos. O novo sistema do Valores a Receber (SVR) estará disponível a partir da próxima segunda-feira, dia 14, data que já havia sido divulgada pela autarquia para a retomada do serviço de consultas.

No dia 24 do mês passado, o site do BC saiu do ar após excesso no acesso à plataforma para consultar valor "esquecido". O servidor não aguentou e a página foi derrubada no dia seguinte ao lançamento do sistema.

"O sistema Valores a Receber (SVR) recebeu demanda acima da esperada e estamos ajustando a capacidade de atendimento", limitou-se a responder a instituição na data do lançamento.

A partir do dia 14, o novo endereço para as consultas a valores esquecidos será valoresareceber.bcb.gov.br.

O sistema permite que cidadãos e empresas consultem se têm algum dinheiro "esquecido" a receber em bancos e demais entidades do sistema financeiro. Segundo o BC informou no anúncio do sistema, as informações disponibilizadas no novo serviço são de responsabilidade das próprias instituições, mas o órgão estima que há cerca de R$ 8 bilhões de recursos nesta condição. Deste total, R$ 900 mil foram resgatados antes do sistema sair do ar.

No entanto, de acordo com o BC, nesta primeira fase do sistema, serão liberados R$ 3,9 bilhões de valores "esquecidos" para 24 milhões de pessoas físicas e jurídicas.

O BC informou que a partir do dia 14, no momento da consulta, os consumidores saberão se têm valor a receber e, caso se confirme um saldo "esquecido", receberão a data para saber a quantia e solicitar a transferência a partir do dia 07 de março.

A autarquia pediu que os consumidores não deixem de voltar ao site valoresareceber.bcb.gov.br na data informada. "Se não comparecerem nessa data, eles terão que fazer uma nova consulta para receberem uma nova data. Mas não se preocupem, mesmo se os consumidores não consultarem ou solicitarem os valores na data agendada, eles continuarão guardados à espera", indicou o BC.

Além disso, o BC ressaltou que não será possível consultar ou solicitar os valores no site principal do Banco Central e nem dentro do sistema Registrato. Todas as consultas e solicitação serão feitas exclusivamente em valoresareceber.bcb.gov.br.

Para acesso ao sistema, as pessoas precisarão de um login Gov.br nível prata ou ouro para acessar o sistema. Caso ainda não tenham login Gov.br, é necessário realizarem um cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store).

O BC ainda alerta que o único site para consulta e solicitação no sistema é o valoresareceber.bcb.gov.br. "Não enviaremos links e ninguém está autorizado a entrar em contato com clientes em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber (SVR)", informou a autarquia.

A autarquia explicou que apenas após acessarem o sistema, e somente no caso de pedirem o resgate sem indicar uma chave Pix, a instituição financeira escolhida entrará em contato para realizar a transferência com os clientes.