Publicado 07/02/2022 18:19 | Atualizado 07/02/2022 18:20

Rio - O Grupo MAG, por meio da MAG Fundos de Pensão, venceu o processo seletivo da prefeitura do Rio de Janeiro para oferecer plano de previdência complementar aos mais de 88 mil servidores municipais. O anúncio foi feito em Diário Oficial, em nota publicada na última quinta-feira (27).

“Nós criaremos um plano previdenciário exclusivo para os servidores do município, cuja filiação é facultativa, por modelo de contribuição individual, sem risco atuarial e capitalizado”, informou Arnaldo Lima, Diretor de Políticas Públicas da MAG.

“Isso permitirá que os servidores possam ter dupla proteção previdenciária: acesso aos benefícios Previ-Rio, cuja filiação é obrigatória, e aos benefícios da previdência complementar, permitindo um planejamento financeiro ainda mais completo para o momento da aposentadoria, depois de tanto contribuírem para o desenvolvimento da cidade”, informou o executivo.

Com a implantação da previdência complementar, os servidores do município terão acesso à crédito consignado e proteções financeiras como seguro de vida e invalidez mais baratos do que no mercado, pois a MAG Fundos de Pensão é uma instituição sem fins lucrativos. Além disso, os servidores que tiverem remuneração superior ao teto do INSS (R$ 7.087,22) e que decidirem aderir à previdência complementar terão direito à contrapartida do município. Ou seja, para cada R$1 investido pelo servidor na sua previdência, o patrocinador público também investe R$1.