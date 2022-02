Equipes do Procon promoveram uma fiscalização surpresas após denúncias de consumidores de longas filas em bancos da Baixada - Divulgação

Publicado 07/02/2022 18:35

Rio - O Procon realizou nesta segunda-feira fiscalização em agências bancárias após denúncias de consumidores sobre o tempo de espera na fila para atendimento. A operação aconteceu a pedido da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor, que participou da ação. Os agentes vistoriaram treze bancos localizados nos municípios de São João de Meriti, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Belford Roxo e Duque de Caxias. Os agentes flagraram filas com cerca de 60 pessoas, dentre eles idosos, para entrar no banco.

Agências do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú foram fiscalizadas. Os fiscais flagraram filas de pelo menos uma hora em cinco bancos vistoriados, chegando a até três horas a espera pelo atendimento. Constataram ainda aglomeração, sem que houvesse funcionário da agência para organizar ou efetuar triagem dos consumidores. Todas as agências fiscalizadas foram autuadas.

Durante a ação, os agentes identificaram pelo menos 30 clientes aguardando atendimento em sete agências. Dentre os que esperavam do lado de fora das agências, havia idosos e pessoas que têm direito ao atendimento preferencial. Em determinados bancos, não havia fila exclusiva para este público.

Os fiscais identificaram ainda agências que não realizam o atendimento em caixa presencial, disponibilizando aos clientes apenas o caixa eletrônico. Em dois bancos, pelo menos 40% deles estavam sem funcionar, sendo que em uma destas agências, havia 40 pessoas aguardando para usá-lo.

Outras irregularidades foram encontradas durante a operação como: ausência de autenticação eletrônica no próprio boleto, falta de caixa eletrônico adaptado para portadores de necessidades especiais e ausência de atendimento preferencial no caixa presencial.

"Durante a fiscalização pudemos perceber que, na maioria das vezes, há realmente um descaso e desrespeito aos consumidores por parte dos bancos que ainda insistem em descumprir a legislação vigente", observou Léo Vieira, secretário estadual de defesa do consumidor.