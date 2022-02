Secretaria da Previdência atende pedido conjunto do MPF, DPU e OAB para garantir manutenção das perícias médicas - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 08/02/2022 19:50

Brasília - O Ministério Público Federal (MPF), em atuação da Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em Geral, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) e a Defensoria Pública da União (DPU) receberam, nessa segunda-feira, 7, os esclarecimentos solicitados à Secretaria de Previdência.

Foi solicitado, na última sexta-feira, 4, esclarecimentos sobre as medidas judiciais e extrajudiciais que seriam adotadas para o enfrentamento da paralisação dos peritos médicos, prevista para esta terça-feira, 8 e quarta-feira, 9, em todas as agências do Brasil.



Nessa segunda-feira, 7, a Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou uma ação no Superior Tribunal de Justiça (STJ), com pedido de tutela de urgência, em face da Associação Nacional dos Médicos Peritos Federais (ANMP), requerendo a suspensão imediata da greve dos médicos peritos.



Nesta terça-feira, 8, o STJ determinou, em sede de liminar, a suspensão do "movimento paredista dos peritos médicos federais."