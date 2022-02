IPCA: inflação sobe 0,54% em janeiro, maior variação para o mês desde 2016 | Economia | O Dia

Inflação supera 47,7% dos acordos salariais - pixbay

Inflação supera 47,7% dos acordos salariaispixbay

Publicado 09/02/2022 14:50

Rio - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quarta-feira, 9, que inflação oficial do país, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em 0,54% no mês de janeiro, após a alta de 0,73% no mês anterior. É o maior resultado para um mês de janeiro desde 2016, quando foi de 1,27%. Já os resultados nos últimos 12 meses atingiram a marca de 10,38%, acima dos 10,06% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.

O índice de janeiro foi impactado principalmente pela alta dos preços de alimentos (1,11%) e pelo recuo nos transportes, com destaque para a queda nos preços da gasolina (-1,14%), do etanol (-2,84%) e das passagens aéreas (-18,35%).



Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em janeiro. A maior variação veio de Artigos de residência (1,82%). Na sequência, vieram Alimentação e bebidas (1,11%), maior impacto no índice do mês (0,23 p.p.), Vestuário (1,07%) e Comunicação (1,05%). Já a variação de Habitação (0,16%) foi inferior à do mês anterior (0,74%). O único grupo em queda foi Transportes (-0,11%), que havia subido 0,58% em dezembro. Os demais grupos ficaram entre o 0,25% de Educação e o 0,78% de Despesas pessoais.

Quedas

As quedas nos preços dos combustíveis e da energia elétrica após sequências de alta no segundo semestre de 2021 foram boas notícias para o consumidor em janeiro, mas os preços acumulados seguem elevados. Como os preços do gás de botijão (-0,73%) que recuaram pela primeira vez após 19 meses consecutivos de alta. Em 12 meses, o botijão ainda acumula alta de 31,78%.



A queda da taxa mensal do IPCA é explicada principalmente pelos custos de transportes, recuou 0,11%, após subir 0,58% em dezembro. Os preços dos combustíveis tiveram queda de 1,23%. Além da gasolina e do etanol, houve recuo no preço do gás veicular (-0,86%). O óleo diesel (2,38%) foi o único a subir em janeiro. Outros destaques de recuo nos preços foram transportes por aplicativo (-17,96%) e o aluguel de veículo (-3,79%).



Projeções

De acordo com as projeções feitas pelo boletim Focus, a inflação para o ano tem sido revisadas para cima a cada semana. A mediana dos analistas do IPCA anual estão em 5,44% no fim de 2022, segundo a edição divulgada nesta segunda-feira, 7. No fim do ano passado, a aposta era de 5,03%.



Já a expectativa para o IPCA em 2023 permaneceu em 3,50%, mantendo-se acima do centro da meta (3,25%, banda de 1,75% a 4,75%). A mediana era de 3,36% há quatro semanas.