As altas taxas de administração, conservadorismo e até mesmo medo de perder o dinheiro afastam os brasileiros dos bancos tradicionaisImagem de internet

Publicado 14/02/2022 06:00 | Atualizado 14/02/2022 07:37

As pessoas que quiserem consultar se há algum valor "esquecido" nos bancos poderão acessar a partir desta segunda-feira, 14, o novo site do Sistema Valores a Receber (SVR), conforme anúncio do Banco Central (BC). Lançado pelo orgão em janeiro, o sistema foi criado com a intenção de resgatar valores nas instituições bancárias.



Após uma série de falhas pelo excesso de acessos na consulta do SRV, a nova ferramenta ganhou um site exclusivo, agora no link valoresareceber.bcb.gov.br. O sistema permite que cidadãos e empresas consultem se têm algum dinheiro "esquecido" a receber em bancos e demais entidades do sistema financeiro.



Vitória Bernardi, diretora-jurídica e especialista em direito digital, afirma que o objetivo do sistema é oferecer transparência e o fácil acesso das informações aos consumidores. “Esse site e diversos outros que caminham nesse mesmo sentido. Eles aumentam e empoderam os usuários para que tenham mais conhecimento das suas informações no país, com a reunião e centralização dos dados. O consumidor possui conhecimento e acesso que antes era custoso para encontrar”, diz Vitória.



O BC informou no anúncio do sistema que as informações disponibilizadas no novo serviço são de responsabilidade das próprias instituições, mas o órgão estima que há cerca de R$ 8 bilhões de recursos nesta condição. Deste total, R$ 900 mil foram resgatados antes do sistema sair do ar.



No entanto, de acordo com a autarquia, nesta primeira fase do sistema, serão liberados R$ 3,9 bilhões de valores "esquecidos" para 24 milhões de pessoas físicas e jurídicas.



Para acesso ao sistema, as pessoas precisarão de um login Gov.br nível prata ou ouro para acessar o sistema. Caso ainda não tenham login Gov.br, é necessário realizar um cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store).

Passo a passo