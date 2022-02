Mega-sena está acumulada em mais de R$ 28 milhões - Reprodução/ Internet

Publicado 13/02/2022 09:44

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.453 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado, 13, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio estimado para a próxima aposta, que será realizada na próxima quarta-feira, 16, é de R$ 12 milhões. Confira as dezenas sorteadas:



Dezenas sorteadas: 10 - 14 - 15 - 24 - 34 - 44.



A quina teve 63 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 35.542,46. A quadra teve 3.892 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 821,89