Usuários reclamam do aumento do preço do GNVLuciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 13/02/2022 11:15 | Atualizado 13/02/2022 11:18

Rio - Enquanto a Justiça decidiu pela suspensão na alta de 50% nos preços do gás canalizado no estado, neste sábado, 12, os preços do gás canalizado e do GNV, tiveram um aumento de até 11%. Os reajustes foram aprovados na última quinta-feira, 10, em sessão extraordinária da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa).

O aumento para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio (Ceg) é em média de 3,59% para o segmento residencial, 3,77% para o comercial e 11,60% para postos de GNV. Segundo a Agenersa, os reajustes não descumprem decisões liminares, ainda vigentes, que determinou, a manutenção das atuais condições de fornecimento e preço do gás por parte da Petrobras.

De acordo com a Naturgy, o reajuste nas tarifas foi provocado pelo aumento no custo de aquisição do gás natural fornecido pela Petrobras. "São custos não gerenciáveis pela Naturgy e, portanto, o aumento do preço não traz nenhum ganho para a distribuidora", disse, em nota.

A Agenersa afirma que o reajuste não descumpre decisões liminares vigentes, que determinou a manutenção das atuais condições de fornecimento e preço do gás por parte da Petrobras. De acordo com a agência, os contratos, juntamente com seus aditivos, atrelam o preço do insumo ofertado ao valor do Brent que tem sofrido elevações sucessivas, saindo de U$ 68 (sessenta e oito dólares) para U$ 90 (noventa dólares) o barril.