Consulta ao dinheiro 'esquecido' em bancos volta a ser feita nesta segunda-feira - Marcello Casal/JrAgência Brasil

Consulta ao dinheiro 'esquecido' em bancos volta a ser feita nesta segunda-feiraMarcello Casal/JrAgência Brasil

Publicado 14/02/2022 09:44 | Atualizado 14/02/2022 10:00

Rio - A consulta ao dinheiro "esquecido" em bancos já pode ser feita pelo novo site oficial do Sistema Valores a Receber . No momento da consulta, o cliente saberá se tem valor a receber e, caso positivo, receberá data e período para consultar e solicitar o resgate do saldo existente, a partir do dia 7 de março deste ano. As datas serão agendadas de acordo com o ano de nascimento da pessoa ou da criação da empresa, conforme calendário abaixo:

Data de nascimento (pessoa) ou de criação (empresa) Período de agendamento (consulta e resgate) Data de repescagem (para quem perder a data agendada)

Antes de 1968 7 a 11/3 12/3

Entre 1968 e 1983 14 a 18/3 19/3

Após 1983 21 a 25/3 26/3



"Quando receber a data, confira se você foi agendado(a) para o período de 4h às 14h ou de 14h às 24h. Se você esquecer ou perder a data e o período, não tem problema. Consulte novamente e receba a mesma informação. Não deixe de voltar ao site valoresareceber.bcb.gov.br na data e período informados. Se não comparecer nessa data e período, você terá que voltar no sábado da repescagem, de acordo com o calendário acima. A repescagem vai funcionar durante todo o dia, das 4h às 24h", esclareceu a instituição.



De acordo com o BC, basta seu CPF ou CNPJ, mas você precisará de um login Gov.br nível prata ou ouro para acessar o Sistema Valores a Receber na data e período agendados para consulta e resgate. Vale ressaltar que não será possível acessar o sistema com seu login Registrato. Se você ainda não tem login Gov.br, faça seu cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store).



A instituição ainda alertou sobre golpes do "dinheiro esquecido", reforçando que o único site para consulta e solicitação no sistema é o valoresareceber.bcb.gov.br. "Não enviaremos links e ninguém está autorizado a entrar em contato com você em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber", informou o BC.

Passo a passo



1 - Acesse a página valoresareceber.bcb.gov.br;



2 - Digite o seu CPF e sua data de nascimento, ou CNPJ e data de abertura, caso a consulta seja para pessoa jurídica;



3 - Se tiver valor a receber, você será informado da data em que poderá entrar no Sistema Valores a Receber (SVR), além de saber o valor disponível e como solicitar a devolução.