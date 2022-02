Lojas Americanas - Divulgação

Lojas AmericanasDivulgação

Publicado 22/02/2022 15:50 | Atualizado 22/02/2022 15:50

Rio - O Procon Carioca notificou a Americanas S.A. a prestar esclarecimentos, na sede do órgão no prazo de 20 dias, sobre a instabilidade nos sites Americanas, Submarino e Shoptime que começou no último sábado, 19. Por meio das redes sociais, diversos consumidores relataram a falha e destacaram que, após entrar nos portais das empresas, estavam sendo redirecionados para um site pornô.