Rio de Janeiro ocupa 452ª lugar em ranking mundial sobre cidades mais caras para se morar Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 22/02/2022 14:57 | Atualizado 22/02/2022 15:00

Rio - Um ranking sobre custo de vida a nível mundial divulgado pelo "Numbeo", banco de dados globais sobre estatísticas sociais, indicou que o Rio de Janeiro reduziu de posição em comparação a 2021, passando para o posto de 452ª cidade mais cara para se morar no mundo. No ano passado, a capital fluminense estava em 488ª lugar. Apesar de também ter apresentado queda, São Paulo continua com o custo de vida mais elevado do país, ocupando a 441ª colocação na análise mais recente.

Mas o que explica a queda de posição do Rio no ranking? De acordo com Gilberto Braga, economista e professor da Fundação Dom Cabral, uma boa parte disso é esclarecida pelo dólar que se valorizou em relação à moeda brasileira (real). "Como o ranking é mundial, outras cidades cujas moedas nacionais não sofreram tanto, comparativamente, ficaram mais caras para se viver, enquanto as cidades brasileiras ficaram mais baratas, dentre elas o Rio, que teve uma redução de 21,67% em 2020, comparado com 2019", afirmou.

José Ronaldo, professor do Ibmec RJ e diretor do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), avaliou que a cidade do Rio tem um custo de vida alto por conta dos problemas de infraestrutura "bastantes significativos". "Você se movimentar de um lugar para o outro é difícil, caro e demorado. Então, isso gera um gasto muito grande e tende a fazer as pessoas se concentrarem em locais, cujo preço do metro quadrado é muito elevado".

Ronaldo acrescentou que trazer a mão de obra de longe também influencia no aumento de gastos, já que "o custo do transporte é muito alto". Além disso, o especialista chama atenção para o fato de o Rio ser uma grande megalópole "que, como as outras, acaba tendo uma despesa muito elevada de vida, o que é comum", explicou o professor.

O ranking atual do Numbeo revelou, ainda, que as cinco cidades mais caras são Hamilton, nas Bermudas; Zurique, Basileia, Zug e Lugano, todas na Suíça, respectivamente. Já as cinco mais baratas são Kanpur, na Índia; Carachi, Rawalpindi, Multan e Peshawar, ambas no Paquistão, respectivamente.

Como economizar no Rio

O economista Gilberto Braga indicou que o consumidor pode economizar se fizer a sua própria refeição, mesmo trabalhando fora de casa. Segundo ele, o transporte também onera muito o custo de vida (13,7%), assim quem pode usar um único modal para se deslocar ou até ir a pé ou de bicicleta economiza bastante. "O ideal seria morar perto do local de trabalho, evitando baldeação no transporte e se alimentar com qualidade, preparando a sua própria refeição", orienta Braga.

Para poupar gastos, o diretor do Ipea, José Ronaldo, disse ser importante estar atento à localização da residência e do trabalho, levando em conta a despesa com transporte para tentar minimizar esse impacto no orçamento. Além de analisar "em que região a pessoa tem condição de morar e os preços dos serviços, que variam muito de região para região, devido ao poder aquisitivo de cada local", finalizou.