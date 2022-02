Geral - Movimentaçao no SAARA para o dia das crianças, na manha de hoje. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/02/2022 11:52

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE subiu 2,9 pontos em fevereiro, para 77 pontos, o maior nível desde agosto de 2021 (81,8 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 0,7 ponto, para 75,5 pontos.



“Em fevereiro, houve melhora da confiança dos consumidores influenciada por uma avaliação menos negativa sobre a situação atual e por um aumento das expectativas em relação aos próximos meses. O destaque foi o aumento da intenção de compras de bens duráveis, em queda há cinco meses consecutivos", afirma Viviane Seda Bittencourt, Coordenadora das Sondagens.

O resultado positivo pode ter sido influenciado pelo Auxílio Brasil nas faixas de renda mais baixas, perspectivas mais favoráveis sobre o mercado de trabalho e situação econômica que voltaram a ficar mais otimistas, com indicadores superando o nível neutro de 100 pontos.

"Mas é preciso ter cautela, o nível ainda é muito baixo em termos históricos e o comportamento volátil dos consumidores nos últimos meses mostram que a incerteza elevada tem afetado bastante a manutenção de uma tendência mais clara da confiança no curto prazo”, diz Viviane.



Em fevereiro, a elevação do ICC foi influenciada pela melhora tanto da avaliação sobre a situação atual quanto das expectativas para os próximos meses. O Índice de Situação Atual (ISA) subiu 1,5 pontos, para 67,6 pontos. Apesar do resultado positivo pelo segundo mês consecutivo, o índice permanece em patamar muito baixo em termos históricos. O Índice de Expectativas (IE) subiu 3,8 pontos, para 84,5 pontos, maior desde agosto de 2021 (90,9).



O indicador que mede a satisfação sobre as finanças pessoais subiu 1,7 ponto, para 61,7 pontos, e o que mede a percepção sobre a situação econômica atual recuperou pelo terceiro mês consecutivo: em fevereiro 1,0 ponto passando para 74,0 pontos. Apesar do avanço, ambos se mantém em patamar muito baixo em termos históricos.



Com relação às expectativas para os próximos meses, o indicador que mais influenciou o IE foi o que mede a intenção de compras de bens duráveis próximos meses. Após cinco meses de sucessivas quedas, o indicador avançou 8,8 pontos, para 69,1 pontos, maior valor desde agosto de 2021 (69,7 pontos).

O indicador que mede as perpectivas sobre a situação financeira familiar cedeu 0,4 ponto, para 84,2 pontos, enquanto indicador que captura as projeções sobre a situação econômica geral subiu 2,7 pontos para 102,3 pontos, mas não recompos completamente a perda sofrida no mês anterior.